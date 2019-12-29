У кінотеатрі «PremierCity» відбудеться зустріч з творцями фільму «Наші котики»
Сьогодні, 09:11
Кінотеатр «PremierCity» запрошує всіх любителів українського кіно 26 січня о 19:00 на допрем'єрний показ військової комедії про будні бійців АТО «Наші котики».
Про це повідомляє пресслужба ТРЦ «ПортCity».
На заході буде можливість зустрітися та поспілкуватися з продюсерами фільму: Ігорем Савиченком та Степаном Бандерою (внук славнозвісного Степана Бандери).
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Перед сеансом на гостей кінотеатру чекає частування на фуршеті.
⠀
Квитки на допрем'єрний показ військової комедії «НАШІ КОТИКИ» вже у продажу в касі кінотеатру або посиланням:
https://premiercity.com.ua/nashi-kotiki-8294/
⠀
Деталі за телефоном: 067 334 50 88
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Про це повідомляє пресслужба ТРЦ «ПортCity».
На заході буде можливість зустрітися та поспілкуватися з продюсерами фільму: Ігорем Савиченком та Степаном Бандерою (внук славнозвісного Степана Бандери).
⠀
Перед сеансом на гостей кінотеатру чекає частування на фуршеті.
⠀
Квитки на допрем'єрний показ військової комедії «НАШІ КОТИКИ» вже у продажу в касі кінотеатру або посиланням:
https://premiercity.com.ua/nashi-kotiki-8294/
⠀
Деталі за телефоном: 067 334 50 88
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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