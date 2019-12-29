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У кінотеатрі «PremierCity» відбудеться зустріч з творцями фільму «Наші котики»

У кінотеатрі «PremierCity» відбудеться зустріч з творцями фільму «Наші котики»
Кінотеатр «PremierCity» запрошує всіх любителів українського кіно 26 січня о 19:00 на допрем'єрний показ військової комедії про будні бійців АТО «Наші котики».

Про це повідомляє пресслужба ТРЦ «ПортCity».

На заході буде можливість зустрітися та поспілкуватися з продюсерами фільму: Ігорем Савиченком та Степаном Бандерою (внук славнозвісного Степана Бандери).

Перед сеансом на гостей кінотеатру чекає частування на фуршеті.

Квитки на допрем'єрний показ військової комедії «НАШІ КОТИКИ» вже у продажу в касі кінотеатру або посиланням:

https://premiercity.com.ua/nashi-kotiki-8294/

Деталі за телефоном: 067 334 50 88

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Теги: ТРЦ «ПортCity», фільм
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