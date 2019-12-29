У кінотеатрі «PremierCity» відбудеться зустріч з творцями фільму «Наші котики»





Про це повідомляє пресслужба ТРЦ «ПортCity».



На заході буде можливість зустрітися та поспілкуватися з продюсерами фільму: Ігорем Савиченком та Степаном Бандерою (внук славнозвісного Степана Бандери).

⠀

Перед сеансом на гостей кінотеатру чекає частування на фуршеті.

⠀

Квитки на допрем'єрний показ військової комедії «НАШІ КОТИКИ» вже у продажу в касі кінотеатру або посиланням:



https://premiercity.com.ua/nashi-kotiki-8294/

⠀

Деталі за телефоном: 067 334 50 88



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кінотеатр «PremierCity» запрошує всіх любителів українського кіно 26 січня о 19:00 на допрем'єрний показ військової комедії про будні бійців АТО «Наші котики».Про це повідомляє пресслужба ТРЦ «ПортCity».На заході буде можливість зустрітися та поспілкуватися з продюсерами фільму:та(внук славнозвісного Степана Бандери).Перед сеансом на гостей кінотеатру чекає частування на фуршеті.Квитки на допрем'єрний показ військової комедії «НАШІ КОТИКИ» вже у продажу в касі кінотеатру або посиланням:Деталі за телефоном: 067 334 50 88

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію