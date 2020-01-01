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Курс валют у Луцьку на 23 січня: долар та євро знову дорожчають

Курс валют у Луцьку на 23 січня: долар та євро знову дорожчають
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.28, а продаж – 24.44.

Євро при купівлі становить – 26.90, продажу – 27.10.

Курс російського рубля: купівля – 0,330, продаж – 0,391.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.34, продаж – 6.43.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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