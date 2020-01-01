Курс валют у Луцьку на 23 січня: долар та євро знову дорожчають





Євро при купівлі становить – 26.90, продажу – 27.10.



Курс російського рубля: купівля – 0,330, продаж – 0,391.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.34, продаж – 6.43.

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