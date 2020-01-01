23 січня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна позичати гроші
Сьогодні, 09:27
23 січня вшановують пам’ять Пратулинських мучеників. Свою назву отримали від назви села Пратулин, в якому жили, відстоювали свою віру і загинули. У цей день також відзначають День каліграфії або ручного письма. Відповідне свято заснували з метою нагадати всім про унікальність письма та про неповторність почерку кожної людини.
Іменини сьогодні святкують: Анатолій, Григорій, Макар, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 23 січня
– На деревах іній – літо буде прохолодним.
– Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.
– Дощ віщує в цей день тепле літо.
– Дме вітер з півдня, то у червні будуть часто йти грози і дощі.
– Якщо 23 січня багато снігу – буде багато хліба.
Що можна робити 23 січня
1. Запросіть в дім гостей. Вважається, що чим більше друзів та рідних буде в оселі, тим заможніше буде жити сім’я.
Що не можна робити 23 січня
1. За повір’ям, сьогодні не можна позичати гроші.
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Іменини сьогодні святкують: Анатолій, Григорій, Макар, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 23 січня
– На деревах іній – літо буде прохолодним.
– Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.
– Дощ віщує в цей день тепле літо.
– Дме вітер з півдня, то у червні будуть часто йти грози і дощі.
– Якщо 23 січня багато снігу – буде багато хліба.
Що можна робити 23 січня
1. Запросіть в дім гостей. Вважається, що чим більше друзів та рідних буде в оселі, тим заможніше буде жити сім’я.
Що не можна робити 23 січня
1. За повір’ям, сьогодні не можна позичати гроші.
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