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23 січня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна позичати гроші

23 січня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна позичати гроші
23 січня вшановують пам’ять Пратулинських мучеників. Свою назву отримали від назви села Пратулин, в якому жили, відстоювали свою віру і загинули. У цей день також відзначають День каліграфії або ручного письма. Відповідне свято заснували з метою нагадати всім про унікальність письма та про неповторність почерку кожної людини.

Іменини сьогодні святкують: Анатолій, Григорій, Макар, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 23 січня

– На деревах іній – літо буде прохолодним.

– Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.

– Дощ віщує в цей день тепле літо.

– Дме вітер з півдня, то у червні будуть часто йти грози і дощі.

– Якщо 23 січня багато снігу – буде багато хліба.

Що можна робити 23 січня

1. Запросіть в дім гостей. Вважається, що чим більше друзів та рідних буде в оселі, тим заможніше буде жити сім’я.

Що не можна робити 23 січня

1. За повір’ям, сьогодні не можна позичати гроші.



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Теги: 23 січня, свято
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