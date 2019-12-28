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На «Ягодині» вилучили авто з «перебитими» номерами

На «Ягодині» вилучили авто з «перебитими» номерами
На митному посту «Ягодин» в українця вилучили автомобіль.

Так, 22 січня час митного контролю та огляду встановили, що автомобіль Citroen Jumpy має невідповідність номеру кузова із відомостями зазначеними в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.

Таким чином чоловік подав документи, що містять неправдиві дані щодо авто. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення та конфіскацію самого транспортного засобу.

Відтак, автомобіль орієнтовною вартістю 110 тисяч гривень вилучили до рішення суду.

На «Ягодині» вилучили авто з «перебитими» номерами
На «Ягодині» вилучили авто з «перебитими» номерами

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Теги: Ягодин, авто
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