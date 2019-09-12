Судили волинянина, який у Луцьку на мосту побив і пограбував чоловіка





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час суду встановили, що 2 червня минулого року о 21:30 раніше судимий обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходився на пішохідному мосту між торговим центром «Караван» та залізничним вокзалом.



Так, обвинувачений напав на чоловіка, вдаривши його в обличчя та зламавши виличну кістку. Після цього він забрав у жертви телефон «Samsung J6».



Відзначають, що нападник свою вину не визнав, вказавши, що злочин здійснив його знайомий. Незважаючи на це, його вина доведена зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема показами потерпілого та свідків.



Потерпілий розповів суду, що йшов на автостанцію зустрічати дружину, підтвердив, що злочин вчинив обвинувачений. Просив його суворо покарати.



Відтак, суд присудив нападнику покарання у виді п’яти років позбавлення волі, приєднавши один місяць невідбутого покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині раніше судимий злочинець напав на чоловіка на пішохідному мосту, який веде від торгового центру «Караван» до залізничного вокзалу та вкрав у нього мобільний телефон. За цей злочин нападник проведе п’ять років за ґратами.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час суду встановили, що 2 червня минулого року о 21:30 раніше судимий обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходився на пішохідному мосту між торговим центром «Караван» та залізничним вокзалом.Так, обвинувачений напав на чоловіка, вдаривши його в обличчя та зламавши виличну кістку. Після цього він забрав у жертви телефон «Samsung J6».Відзначають, що нападник свою вину не визнав, вказавши, що злочин здійснив його знайомий. Незважаючи на це, його вина доведена зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема показами потерпілого та свідків.Потерпілий розповів суду, що йшов на автостанцію зустрічати дружину, підтвердив, що злочин вчинив обвинувачений. Просив його суворо покарати.Відтак, суд присудив нападнику покарання у виді п’яти років позбавлення волі, приєднавши один місяць невідбутого покарання.

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