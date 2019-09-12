вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судили волинянина, який у Луцьку на мосту побив і пограбував чоловіка

Судили волинянина, який у Луцьку на мосту побив і пограбував чоловіка
В обласному центрі Волині раніше судимий злочинець напав на чоловіка на пішохідному мосту, який веде від торгового центру «Караван» до залізничного вокзалу та вкрав у нього мобільний телефон. За цей злочин нападник проведе п’ять років за ґратами.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що 2 червня минулого року о 21:30 раніше судимий обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходився на пішохідному мосту між торговим центром «Караван» та залізничним вокзалом.

Так, обвинувачений напав на чоловіка, вдаривши його в обличчя та зламавши виличну кістку. Після цього він забрав у жертви телефон «Samsung J6».

Відзначають, що нападник свою вину не визнав, вказавши, що злочин здійснив його знайомий. Незважаючи на це, його вина доведена зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема показами потерпілого та свідків.

Потерпілий розповів суду, що йшов на автостанцію зустрічати дружину, підтвердив, що злочин вчинив обвинувачений. Просив його суворо покарати.

Відтак, суд присудив нападнику покарання у виді п’яти років позбавлення волі, приєднавши один місяць невідбутого покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: міст, Луцьк, побиття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Припиняє їздити маршрутка № 233 «Липини–Полонка»: обіцяють, що тимчасово
Сьогодні, 10:29
У лісах Камінь-Каширського району поселились 100 фазанів. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Судили волинянина, який у Луцьку на мосту побив і пограбував чоловіка
Сьогодні, 09:57
На «Ягодині» вилучили авто з «перебитими» номерами
Сьогодні, 09:40
Скандальний священник, якому видали фальшивий паспорт на Волині, знову отримає українське громадянство
Сьогодні, 09:38
Схожі новини
Лучанина, який жорстоко побив громадського активіста, звільнили з-під варти Лучанина, який жорстоко побив громадського активіста, звільнили з-під варти
12 вересень, 2019, 12:44
Всі роботи завершать за два тижні: власник фірми, яка ремонтує міст на Ковельській, вибачився перед лучанами Всі роботи завершать за два тижні: власник фірми, яка ремонтує міст на Ковельській, вибачився перед лучанами
06 вересень, 2019, 08:49
Підприємець, який побив юристку луцької автостанції, заплатить 850 гривень штрафу Підприємець, який побив юристку луцької автостанції, заплатить 850 гривень штрафу
15 серпень, 2019, 16:59
У Луцьку чоловік побив вагітну жінку У Луцьку чоловік побив вагітну жінку
26 липень, 2019, 13:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер колишній керівник команди «Волинь»
Сьогодні, 10:39
 0
Незвична контрабанда: у Польщі затримали українця, який перевозив 150 кілограмів вугра
Сьогодні, 10:32
 0
Припиняє їздити маршрутка № 233 «Липини–Полонка»: обіцяють, що тимчасово
Сьогодні, 10:29
 0
У лісах Камінь-Каширського району поселились 100 фазанів. ФОТО
Сьогодні, 10:20
 0
Судили волинянина, який у Луцьку на мосту побив і пограбував чоловіка
Сьогодні, 09:57
 0
Медіа
відео
1/8