У лісах Камінь-Каширського району поселились 100 фазанів. ФОТО





Ці воль’єрні птахи, котрих доправили на Волинь із Запорізької області, є першими пожильцями даного виду у нашій місцевості. До речі, на закупівлю пернатих витратили більше двадцяти тисяч гривень із щомісячних внесків членів товариства, - пише газета



Таким чином прагнуть відновити популяцію цих колоритних птахів. Адже загалом у межах всієї Волині чисельність птхів надзвичайно мала.



Західні регіони України раніше вважалися не надто сприятливим ареалом для розведення фазанів передусім, ймовірно, через зміну кліматичних умов. Попри те є надія, що пташка приживеться тут. Крім того, морози для них не надто страшні. Єдина загроза — багато снігу. За таких умов птиця не зможе віднайти собі корму.



Як зазначив голова районної організації УТМР Валентин Богач, тепер треба з усіх сил намагатися зберегти популяцію та створити сприятливі умови для розмноження фазанів. Зокрема, відстрілювати лиса, контролювати бродячих котів та собак. Певна частина птахів гине у період розмноження. Так, у боротьбі за самку самці ладні заклювати один одного до загину.



"Якщо вже весною цього року ми матимемо змогу побачити потомство, то це буде великим досягненням. Позаяк, процес розведення фазанів є досить тривалим. Водночас важливим фактором залишається свідомість та добросовісність людей. Бо не секрет, що серед мешканців району можуть знайтися охочі підстрелити легку здобич. У нашому краї фазан прирівнюється до червонокнижного птаха, тут він є особливо рідкісним. Натомість на Півдні чи на Сході країни їх вдосталь. Відтак закликаю шанобливо ставитись до цих пернатих, нехай приживаються. Варто нагадати, що полювання на цього птаха у найближчі роки заборонене", — застерігає Валентин Анатолійович.



Леся Мінібаєва. Фото автора та Віктора ЛІТВІНЧУКА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сто фазанів, серед яких - вісімдесят самок і двадцять самців, випустили на волю в урочищі Комарниця камінь-каширського осередку товариства мисливців і рибалок.Ці воль’єрні птахи, котрих доправили на Волинь із Запорізької області, є першими пожильцями даного виду у нашій місцевості. До речі, на закупівлю пернатих витратили більше двадцяти тисяч гривень із щомісячних внесків членів товариства, - пише газета Полісся Таким чином прагнуть відновити популяцію цих колоритних птахів. Адже загалом у межах всієї Волині чисельність птхів надзвичайно мала.Західні регіони України раніше вважалися не надто сприятливим ареалом для розведення фазанів передусім, ймовірно, через зміну кліматичних умов. Попри те є надія, що пташка приживеться тут. Крім того, морози для них не надто страшні. Єдина загроза — багато снігу. За таких умов птиця не зможе віднайти собі корму.Як зазначив голова районної організації УТМР, тепер треба з усіх сил намагатися зберегти популяцію та створити сприятливі умови для розмноження фазанів. Зокрема, відстрілювати лиса, контролювати бродячих котів та собак. Певна частина птахів гине у період розмноження. Так, у боротьбі за самку самці ладні заклювати один одного до загину."Якщо вже весною цього року ми матимемо змогу побачити потомство, то це буде великим досягненням. Позаяк, процес розведення фазанів є досить тривалим. Водночас важливим фактором залишається свідомість та добросовісність людей. Бо не секрет, що серед мешканців району можуть знайтися охочі підстрелити легку здобич. У нашому краї фазан прирівнюється до червонокнижного птаха, тут він є особливо рідкісним. Натомість на Півдні чи на Сході країни їх вдосталь. Відтак закликаю шанобливо ставитись до цих пернатих, нехай приживаються. Варто нагадати, що полювання на цього птаха у найближчі роки заборонене", — застерігає Валентин Анатолійович.

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