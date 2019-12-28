Незвична контрабанда: у Польщі затримали українця, який перевозив 150 кілограмів вугра





Як пoвідoмляє



Зазначається, що вартість 1 кг цього виду риби на ринку складає орієнтовно 2,5 тисяч євро. Коробки з 50-ма пластиковими ємностями, в яких перебував мальок вугра, знаходилися у відсіку для перевезення багажу. Під час митного контролю, про них змовчали, однак це не допомогло.



Власником контрабанди виявився один із пасажирів автобуса. Рибу вилучили й передали до закладу, де їй забезпечать належні умови перебування.



“Спроба контрабанди такої великої кількості вугра європейського, який перебуває під охороною, є рекордною в національному масштабі. Скляний вугор - це молода форма вугра, яку до європейського узбережжя приносять морські течії з Саргасового моря. Це єдине місце в світі, де розмножуються вугрі”, - зазначається в повідомленні польських митників.



Вугор європейський перебуває під охороною з 2007 року, відповідно до Вашингтонської конвенції CITES. Цей вид перебуває під загрозою зникнення.



Українцеві за спробу контрабанди загрожує штраф та навіть від 3-х місяців в'язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі в пункті пропуску в Будомєжі затримали 40-річного громадянина України.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на gov.pl, чоловік намагався приховано провезти через кордон в автобусі 150 кг вугра європейського.Зазначається, що вартість 1 кг цього виду риби на ринку складає орієнтовно 2,5 тисяч євро. Коробки з 50-ма пластиковими ємностями, в яких перебував мальок вугра, знаходилися у відсіку для перевезення багажу. Під час митного контролю, про них змовчали, однак це не допомогло.Власником контрабанди виявився один із пасажирів автобуса. Рибу вилучили й передали до закладу, де їй забезпечать належні умови перебування.“Спроба контрабанди такої великої кількості вугра європейського, який перебуває під охороною, є рекордною в національному масштабі. Скляний вугор - це молода форма вугра, яку до європейського узбережжя приносять морські течії з Саргасового моря. Це єдине місце в світі, де розмножуються вугрі”, - зазначається в повідомленні польських митників.Вугор європейський перебуває під охороною з 2007 року, відповідно до Вашингтонської конвенції CITES. Цей вид перебуває під загрозою зникнення.Українцеві за спробу контрабанди загрожує штраф та навіть від 3-х місяців в'язниці.

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