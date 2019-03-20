Помер колишній керівник команди «Волинь»
Сьогодні, 10:39
Помер багаторічний керівник ФК «Волинь» Анатолій Барабасевич. Його серце перестало битись сьогодні уночі на 63 році життя.
Анатолій Антонович не дожив одного дня до свого дня народження, - пише газета Волинь-нова.
Прощання з Анатолієм Барабасевичем відбудеться у Будинку панахиди в Луцьку, а поховають його у Берестечку.
Довідка. Анатолій Антонович Барабасевич багато років був начальником, президентом футбольного клубу «Волинь» (у 1987-1992 та 1996-2000 рр.). З ним у 1989 році команда виграла «золото» в українській зоні союзного чемпіонату другої ліги. В останні роки Анатолій Барабасевич займався популяризацією футболу у рідному Берестечку, зокрема, створив футбольні групи в місцевому училищі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Анатолія Барабасевича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Анатолій Антонович не дожив одного дня до свого дня народження, - пише газета Волинь-нова.
Прощання з Анатолієм Барабасевичем відбудеться у Будинку панахиди в Луцьку, а поховають його у Берестечку.
Довідка. Анатолій Антонович Барабасевич багато років був начальником, президентом футбольного клубу «Волинь» (у 1987-1992 та 1996-2000 рр.). З ним у 1989 році команда виграла «золото» в українській зоні союзного чемпіонату другої ліги. В останні роки Анатолій Барабасевич займався популяризацією футболу у рідному Берестечку, зокрема, створив футбольні групи в місцевому училищі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Анатолія Барабасевича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Помер колишній керівник команди «Волинь»
Сьогодні, 10:39
Незвична контрабанда: у Польщі затримали українця, який перевозив 150 кілограмів вугра
Сьогодні, 10:32
У лісах Камінь-Каширського району поселились 100 фазанів. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Медіа