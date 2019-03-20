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Помер колишній керівник команди «Волинь»

Помер колишній керівник команди «Волинь»
Помер багаторічний керівник ФК «Волинь» Анатолій Барабасевич. Його серце перестало битись сьогодні уночі на 63 році життя.

Анатолій Антонович не дожив одного дня до свого дня народження, - пише газета Волинь-нова.

Прощання з Анатолієм Барабасевичем відбудеться у Будинку панахиди в Луцьку, а поховають його у Берестечку.

Довідка. Анатолій Антонович Барабасевич багато років був начальником, президентом футбольного клубу «Волинь» (у 1987-1992 та 1996-2000 рр.). З ним у 1989 році команда виграла «золото» в українській зоні союзного чемпіонату другої ліги. В останні роки Анатолій Барабасевич займався популяризацією футболу у рідному Берестечку, зокрема, створив футбольні групи в місцевому училищі.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Анатолія Барабасевича.

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Теги: Анатолій Барабасевич, смерть, футбол, Волинь
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