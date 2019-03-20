Помер колишній керівник команди «Волинь»

Анатолій Барабасевич. Його серце перестало битись сьогодні уночі на 63 році життя.



Анатолій Антонович не дожив одного дня до свого дня народження, - пише газета



Прощання з Анатолієм Барабасевичем відбудеться у Будинку панахиди в Луцьку, а поховають його у Берестечку.



Довідка. Анатолій Антонович Барабасевич багато років був начальником, президентом футбольного клубу «Волинь» (у 1987-1992 та 1996-2000 рр.). З ним у 1989 році команда виграла «золото» в українській зоні союзного чемпіонату другої ліги. В останні роки Анатолій Барабасевич займався популяризацією футболу у рідному Берестечку, зокрема, створив футбольні групи в місцевому училищі.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Анатолія Барабасевича.

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