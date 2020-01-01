Надавати право керування автомобілем тепер можна в електронному кабінеті водія
Сьогодні, 11:07
В "Електронному кабінеті водія" відтепер з’явилася нова безкоштовна послуга – "Керування належним користувачем".
З її допомогою власник автівки тепер може призначати особу, що на законних підставах користується автомобілем, проте не є його власником, - пише 24 канал.
Для чого це потрібно
Необхідність такої послуги спричинена новими правилами та наявністю системи фото- й відео- фіксації, які вимагають чіткої необхідності у встановленні особи, яка перебуває за кермом у момент скоєння правопорушення. Позаяк, відповідати за поведінку на дорозі повинен безпосередньо водій автівки, а не її власник.
Де саме доступна послуга
- В Електронному кабінеті водія;
- На Урядовому порталі у розділі "Електронні послуги";
У Мінцифрі зазначили, що "Керування належним користувачем" – це перша онлайн-послуга, створена за принципом "digital by design". Така практика полягає у створенні абсолютно нових послуг, виходячи з досвіду та потреби громадян.
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З її допомогою власник автівки тепер може призначати особу, що на законних підставах користується автомобілем, проте не є його власником, - пише 24 канал.
Для чого це потрібно
Необхідність такої послуги спричинена новими правилами та наявністю системи фото- й відео- фіксації, які вимагають чіткої необхідності у встановленні особи, яка перебуває за кермом у момент скоєння правопорушення. Позаяк, відповідати за поведінку на дорозі повинен безпосередньо водій автівки, а не її власник.
Де саме доступна послуга
- В Електронному кабінеті водія;
- На Урядовому порталі у розділі "Електронні послуги";
У Мінцифрі зазначили, що "Керування належним користувачем" – це перша онлайн-послуга, створена за принципом "digital by design". Така практика полягає у створенні абсолютно нових послуг, виходячи з досвіду та потреби громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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