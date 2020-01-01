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Надавати право керування автомобілем тепер можна в електронному кабінеті водія

Надавати право керування автомобілем тепер можна в електронному кабінеті водія
В "Електронному кабінеті водія" відтепер з’явилася нова безкоштовна послуга – "Керування належним користувачем".

З її допомогою власник автівки тепер може призначати особу, що на законних підставах користується автомобілем, проте не є його власником, - пише 24 канал.

Для чого це потрібно

Необхідність такої послуги спричинена новими правилами та наявністю системи фото- й відео- фіксації, які вимагають чіткої необхідності у встановленні особи, яка перебуває за кермом у момент скоєння правопорушення. Позаяк, відповідати за поведінку на дорозі повинен безпосередньо водій автівки, а не її власник.

Де саме доступна послуга

- В Електронному кабінеті водія;
- На Урядовому порталі у розділі "Електронні послуги";

У Мінцифрі зазначили, що "Керування належним користувачем" – це перша онлайн-послуга, створена за принципом "digital by design". Така практика полягає у створенні абсолютно нових послуг, виходячи з досвіду та потреби громадян.

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Теги: авто кабінет, водій
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