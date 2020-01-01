Надавати право керування автомобілем тепер можна в електронному кабінеті водія





З її допомогою власник автівки тепер може призначати особу, що на законних підставах користується автомобілем, проте не є його власником, - пише



Для чого це потрібно



Необхідність такої послуги спричинена новими правилами та наявністю системи фото- й відео- фіксації, які вимагають чіткої необхідності у встановленні особи, яка перебуває за кермом у момент скоєння правопорушення. Позаяк, відповідати за поведінку на дорозі повинен безпосередньо водій автівки, а не її власник.



Де саме доступна послуга



- В Електронному кабінеті водія;

- На Урядовому порталі у розділі



У Мінцифрі зазначили, що "Керування належним користувачем" – це перша онлайн-послуга, створена за принципом "digital by design". Така практика полягає у створенні абсолютно нових послуг, виходячи з досвіду та потреби громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В "Електронному кабінеті водія" відтепер з’явилася нова безкоштовна послуга – "Керування належним користувачем".З її допомогою власник автівки тепер може призначати особу, що на законних підставах користується автомобілем, проте не є його власником, - пише 24 канал Необхідність такої послуги спричинена новими правилами та наявністю системи фото- й відео- фіксації, які вимагають чіткої необхідності у встановленні особи, яка перебуває за кермом у момент скоєння правопорушення. Позаяк, відповідати за поведінку на дорозі повинен безпосередньо водій автівки, а не її власник.- На Урядовому порталі у розділі "Електронні послуги" У Мінцифрі зазначили, що "Керування належним користувачем" – це перша онлайн-послуга, створена за принципом "digital by design". Така практика полягає у створенні абсолютно нових послуг, виходячи з досвіду та потреби громадян.

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