Як у Ковелі відзначили День Соборності України. ФОТО
Сьогодні, 11:20
У Ковелі в народному домі «Просвіта» відбулися урочистості з нагоди Дня Соборності України.
На них завітали представники міської влади, громадських організацій, установ, підприємств, військові, молодь, - інформує сайт Ковельради.
Як відомо, 22 січня 1919 року Західноукраїнська та Українська народні республіки об'єдналися і підписали Акт злуки. Саме цій даті судилося навічно закарбуватися в історії нашої держави та стати національним святом – Днем Соборності.
У Ковелі програму з нагоди свята розпочали маленька і доросла ковельчанки, які уособлювали Україну. У своїх промовах вони закликали усіх до єднання і порозуміння заради своєї країни.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх, хто поліг за незалежність і територіальну цілісність держави. Від учасників зібрання покладені квіти до підніжжя пам’ятника борцям за волю України.
Кращі колективи міста створили урочисту атмосферу. Серед них - народна аматорська хорова капела, народний аматорський ансамбль народної музики “Награш”, гурт “Колорит”, тріо у складі Жанни Будкової, Поліни Панюс та Світлани Осокіної, народний художній хореографічний колектив «Барвінок», дитяча студія народного танцю «Дзвіночок», солісти Роман Морозов, Олександр Шевчук, Анастасія Смаль. А також у концерті взяв участь хор церкви Преображення Господнього.
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На них завітали представники міської влади, громадських організацій, установ, підприємств, військові, молодь, - інформує сайт Ковельради.
Як відомо, 22 січня 1919 року Західноукраїнська та Українська народні республіки об'єдналися і підписали Акт злуки. Саме цій даті судилося навічно закарбуватися в історії нашої держави та стати національним святом – Днем Соборності.
У Ковелі програму з нагоди свята розпочали маленька і доросла ковельчанки, які уособлювали Україну. У своїх промовах вони закликали усіх до єднання і порозуміння заради своєї країни.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх, хто поліг за незалежність і територіальну цілісність держави. Від учасників зібрання покладені квіти до підніжжя пам’ятника борцям за волю України.
Кращі колективи міста створили урочисту атмосферу. Серед них - народна аматорська хорова капела, народний аматорський ансамбль народної музики “Награш”, гурт “Колорит”, тріо у складі Жанни Будкової, Поліни Панюс та Світлани Осокіної, народний художній хореографічний колектив «Барвінок», дитяча студія народного танцю «Дзвіночок», солісти Роман Морозов, Олександр Шевчук, Анастасія Смаль. А також у концерті взяв участь хор церкви Преображення Господнього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Як у Ковелі відзначили День Соборності України. ФОТО
Сьогодні, 11:20
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