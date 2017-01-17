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Як у Ковелі відзначили День Соборності України. ФОТО

Як у Ковелі відзначили День Соборності України. ФОТО
У Ковелі в народному домі «Просвіта» відбулися урочистості з нагоди Дня Соборності України.

На них завітали представники міської влади, громадських організацій, установ, підприємств, військові, молодь, - інформує сайт Ковельради.

Як відомо, 22 січня 1919 року Західноукраїнська та Українська народні республіки об'єдналися і підписали Акт злуки. Саме цій даті судилося навічно закарбуватися в історії нашої держави та стати національним святом – Днем Соборності.

У Ковелі програму з нагоди свята розпочали маленька і доросла ковельчанки, які уособлювали Україну. У своїх промовах вони закликали усіх до єднання і порозуміння заради своєї країни.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх, хто поліг за незалежність і територіальну цілісність держави. Від учасників зібрання покладені квіти до підніжжя пам’ятника борцям за волю України.

Кращі колективи міста створили урочисту атмосферу. Серед них - народна аматорська хорова капела, народний аматорський ансамбль народної музики “Награш”, гурт “Колорит”, тріо у складі Жанни Будкової, Поліни Панюс та Світлани Осокіної, народний художній хореографічний колектив «Барвінок», дитяча студія народного танцю «Дзвіночок», солісти Роман Морозов, Олександр Шевчук, Анастасія Смаль. А також у концерті взяв участь хор церкви Преображення Господнього.

Як у Ковелі відзначили День Соборності України. ФОТО
Як у Ковелі відзначили День Соборності України. ФОТО
Як у Ковелі відзначили День Соборності України. ФОТО
Як у Ковелі відзначили День Соборності України. ФОТО
Як у Ковелі відзначили День Соборності України. ФОТО
Як у Ковелі відзначили День Соборності України. ФОТО
Як у Ковелі відзначили День Соборності України. ФОТО

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Теги: Ковель, День Соборності
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