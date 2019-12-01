Залишилося 37 мільйонів: населення України скоротилося майже на 11 мільйонів з 2001 року
Сьогодні, 11:48
Населення України, згідно з даними так званого електронного перепису станом на 1 грудня 2019-го, становить 37 мільйонів 289 тисяч людей.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на пресконференції в четвер у Києві, пише "Громадське".
У порівнянні з попереднім переписом 2001 року населення України скоротилося на 11 млн людей.
У Києві, за останніми даними, проживають 3.7 мільйона людей.
Оцінку кількості населення провели за 3 місяці. Дубілет стверджує, що для держави ця робота не коштувала жодних додаткових грошей.
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Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на пресконференції в четвер у Києві, пише "Громадське".
У порівнянні з попереднім переписом 2001 року населення України скоротилося на 11 млн людей.
У Києві, за останніми даними, проживають 3.7 мільйона людей.
Оцінку кількості населення провели за 3 місяці. Дубілет стверджує, що для держави ця робота не коштувала жодних додаткових грошей.
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