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На Волині чоловік викрав інструменти із гаража односельчанина

На Волині чоловік викрав інструменти із гаража односельчанина
В Іваничівському районі поліцейські затримали злодія за крадіжку інструментів у односельця.

До поліцейських звернувся 39-річний житель Іваничівського району та повідомив, що із приміщення гаража, розташованого на території його домогосподарства, невідомий викрав набір інструментів. Сума завданих збитків становить 2,5 тисячі гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили причетність до скоєння крадіжки 45-річного односельця заявника. Викрадені речі вилучили та повернули власнику.

Слідчі затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном 60 діб.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до шести років. Триває досудове слідство.

Також, учора в Луцьку та Горохові поліцейські розкрили крадіжки мобільних телефонів. Так, до Луцького відділу поліції із заявою звернувся 68-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що в суботу, 18 січня, візуально знайомий чоловік із його квартири викрав мобільний телефон Phillips. Сума завданих матеріальних збитків склала 1 тисяча гривень. Дільничні офіцери поліції встановили, що крадіжку скоїв 45-річний лучанин. Викрадений мобільний телефон правоохоронці вилучили та повернуть власнику.

Цього ж дня поліцейські встановили причетність 22-річної жительки райцентру Шацьк до крадіжки в Горохові мобільного телефону із будинку місцевої жительки. Сума завданих зловмисницею матеріальних збитків склала 5 тисяч 500 гривень. Поліцейські мобільний телефон вилучили та повернуть власниці.

За цими фактами крадіжок слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 гривень або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.


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Теги: Луцьк, крадіжка, поліція
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