У Польщі п'яний таксист-українець побив пасажира





Працівнику загрожує до двох років в'язниці, - повідомляє



Видання передає, що вночі патрульні Вроцлава побачили у Старому місті двох чоловіків, які билися посеред перехрестя.



У повідомленні наголошується, попередньо потерпілий викликав таксі і на виклик приїхала Toyota від відомого сервісу. Під час їзди він зауважив небезпечний стиль кермування водія і запах алкоголю у машині. Пасажир попросив зупинити авто, але його проігнорували.



Як наслідок в авто почався скандал, який у результаті переріс у бійку на вулиці.



Видання повідомляє, що перевірка водія дійсно підтвердила, що він був п'яним. Більш того, було підтверджено, що цієї ж ночі таксист пошкодив легковий Opel під час своєї небезпечної їзди.



Повідомляється, що за кермом авто був 28-річний українець. Тепер він повинен нести відповідальність за вчинені ним злочини в Польщі.

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