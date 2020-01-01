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Мріє зустрітись з бразильським футболістом: у сина загиблого волинського Героя – день народження

Мріє зустрітись з бразильським футболістом: у сина загиблого волинського Героя – день народження
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Ілля Вишневський незабаром святкуватиме свій 11-ий день народження. Він є сином захисника України, добровольця батальйону «Айдар» Олега Вишневського, котрий загинув бою з російськими диверсантами в районі с. Цвітні Піски Слов'яносербського району Луганської області у вересні 2014 року.

Наразі хлопчик і задоволенням навчається у 5-му класі луцького ліцею №27.Хлопчина дуже любить спорт. Розповідає, що захоплюється футболом. Бере участь у чемпіонаті України та Волинської області.

Неодноразово отримував від організаторів змагань заохочувальні призи за найкращого гравця команди під час змагань. Мріє стати найкращим футболістом не тільки команди, а й чемпіонату та отримати кубок. Тому багато тренується і в залі і на полі в дворі.

І звичайно, що у майбутньому Ілля хоче стати футболістом і каже, що готовий для цього багато працювати. А ще він мріє зустрітись з бразильським футболістом - Неймар да Сілва Сантус Жуніор. І хочеться вірити, що така мрія збудеться. Адже зустрічі з такими легендами надихають та окриляють, заставляють працювати над собою. Ще цьогоріч, Ілля почав навчання в школі усного рахунку "Соробан". Що допоможе вдосконалити розумові і інтелектуальні здібності дитини.

Ілля дуже любить тварин. Каже, що дружить з вівчаркою, яка живе із бабусею у селі. Але дуже хоче мати свою велику собаку, свого друга. Проте наразі це лише мрія.

Цьогоріч хлопчик мав можливість з такими ж дітками побувати за кордоном в Австрії, де відпочив, оздоровився та емоційно збагатився.

Зробити сюрприз Іллі може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.

Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/3/vishnevsky

Інформація для благодійників: Ілля Вишневський - 11 років (24.01.2009). м. Луцьк. Ріст: 152; Розмір взуття: 38.

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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