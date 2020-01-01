Мріє зустрітись з бразильським футболістом: у сина загиблого волинського Героя – день народження
Сьогодні, 12:41
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Ілля Вишневський незабаром святкуватиме свій 11-ий день народження. Він є сином захисника України, добровольця батальйону «Айдар» Олега Вишневського, котрий загинув бою з російськими диверсантами в районі с. Цвітні Піски Слов'яносербського району Луганської області у вересні 2014 року.
Наразі хлопчик і задоволенням навчається у 5-му класі луцького ліцею №27.Хлопчина дуже любить спорт. Розповідає, що захоплюється футболом. Бере участь у чемпіонаті України та Волинської області.
Неодноразово отримував від організаторів змагань заохочувальні призи за найкращого гравця команди під час змагань. Мріє стати найкращим футболістом не тільки команди, а й чемпіонату та отримати кубок. Тому багато тренується і в залі і на полі в дворі.
І звичайно, що у майбутньому Ілля хоче стати футболістом і каже, що готовий для цього багато працювати. А ще він мріє зустрітись з бразильським футболістом - Неймар да Сілва Сантус Жуніор. І хочеться вірити, що така мрія збудеться. Адже зустрічі з такими легендами надихають та окриляють, заставляють працювати над собою. Ще цьогоріч, Ілля почав навчання в школі усного рахунку "Соробан". Що допоможе вдосконалити розумові і інтелектуальні здібності дитини.
Ілля дуже любить тварин. Каже, що дружить з вівчаркою, яка живе із бабусею у селі. Але дуже хоче мати свою велику собаку, свого друга. Проте наразі це лише мрія.
Цьогоріч хлопчик мав можливість з такими ж дітками побувати за кордоном в Австрії, де відпочив, оздоровився та емоційно збагатився.
Зробити сюрприз Іллі може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/3/vishnevsky
Інформація для благодійників: Ілля Вишневський - 11 років (24.01.2009). м. Луцьк. Ріст: 152; Розмір взуття: 38.
Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Ілля Вишневський незабаром святкуватиме свій 11-ий день народження. Він є сином захисника України, добровольця батальйону «Айдар» Олега Вишневського, котрий загинув бою з російськими диверсантами в районі с. Цвітні Піски Слов'яносербського району Луганської області у вересні 2014 року.
Наразі хлопчик і задоволенням навчається у 5-му класі луцького ліцею №27.Хлопчина дуже любить спорт. Розповідає, що захоплюється футболом. Бере участь у чемпіонаті України та Волинської області.
Неодноразово отримував від організаторів змагань заохочувальні призи за найкращого гравця команди під час змагань. Мріє стати найкращим футболістом не тільки команди, а й чемпіонату та отримати кубок. Тому багато тренується і в залі і на полі в дворі.
І звичайно, що у майбутньому Ілля хоче стати футболістом і каже, що готовий для цього багато працювати. А ще він мріє зустрітись з бразильським футболістом - Неймар да Сілва Сантус Жуніор. І хочеться вірити, що така мрія збудеться. Адже зустрічі з такими легендами надихають та окриляють, заставляють працювати над собою. Ще цьогоріч, Ілля почав навчання в школі усного рахунку "Соробан". Що допоможе вдосконалити розумові і інтелектуальні здібності дитини.
Ілля дуже любить тварин. Каже, що дружить з вівчаркою, яка живе із бабусею у селі. Але дуже хоче мати свою велику собаку, свого друга. Проте наразі це лише мрія.
Цьогоріч хлопчик мав можливість з такими ж дітками побувати за кордоном в Австрії, де відпочив, оздоровився та емоційно збагатився.
Зробити сюрприз Іллі може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/3/vishnevsky
Інформація для благодійників: Ілля Вишневський - 11 років (24.01.2009). м. Луцьк. Ріст: 152; Розмір взуття: 38.
Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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