Е-квиток у Луцьку: пенсіонери із сіл не можуть скористатися пільговим проїздом. ВІДЕО

Микола Пукір розповів, що не може скористатися пільговим проїздом у Луцьку.



Про це йдеться у сюжеті



Каже: в обласному центрі жив та працював, сплачував податки. Нині переїхав у село Струмівка. Коли приїздить до обласного центру в справах із пенсійним посвідченням, то не може скористатися пільговим проїздом.



Микола Пукір говорить: на пенсії 22 роки, у комунальному транспорті їздив безплатно, нині продовжує їздити за пенсійним посвідченням, хоче отримати пільговий е-квиток. Каже: у луцькому ЦНАПі направили в ОТГ, там сказали "немає грошей".



"Вони кажуть, що в паспорті я із Струмівки, вона не приєднана до Луцька, на тому кінець. Так і відфутболюють від одного до другого, все життя прожив у Луцьку, податки сплачував, як треба, а тут немає де взяти пенсійного електронного квитка", - розповідає житель села Струмівка Микола Пукір.



Головний транспортник Луцька Володимир Степанов розповів, з 11 грудня 2019 року оплачувати проїзд у громадському транспорті потрібно винятково е-квитком (це картка чи додаток на смартфоні), таке рішення ухвалили на виконкомі торік 15 листопада. Пільгові картки міськрада видає лише пенсіонерам з Луцька, на сьогодні жодна ОТГ чи сільрада не зверталася до оператора "Сітікард" щодо закупівлі електронних квитків для пільговиків.



"Чи вони будуть проводити монетизацію, як у свій час це робили Княгининівська громада, чи будуть купувати пільгові квитки і їх поповнювати – це виключно їхнє питання. В рішенні сказано, що виключно лучанам, які проживають і приписані в Луцьку, - видається карточка для проїзду і по ній проплачуються усі проїзди не залежно від кількості", - зауважив Володимир Степанов.



Правила пільгового перевезення затверджені Кабміном у 90-х роках, - говорить правозахисниця Ірина Міщук. У 2018-му внесли зміни, які стосуються електронних квитків.



"Ці правила стверджують, що при запровадженні автоматизованого обліку оплати проїзду, пасажир має мати електронний квиток. Якщо пільговик, то має мати й документ, який підтверджує сам факт пільгового проїзду", - каже адвокат Ірина Міщук.



Микола Пукір іде на зупинку громадського транспорту – тут чекатиме тролейбуса. Поки, каже, їздить зайцем. Захищати свої права, зі слів адвоката, пенсіонер може в суді.









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