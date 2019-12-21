У Луцьку на «гарячому» зловили двох продавців, які торгували алкоголем у нічний час





Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.



Так, інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька виявили продавців, які у нічний час продавали алкоголь на вулиці Вороніхіна, 18 в магазині «Продукти» та на проспекті Волі в «Міні Маркеті».



За такі дії інспектори покарали порушників складеними адмінпротоколами за ч. 2 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 1700 до 6800 грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі муніципали спіймали продавців «нічного» алкоголю.Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.Так, інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька виявили продавців, які у нічний час продавали алкоголь на вулиці Вороніхіна, 18 в магазині «Продукти» та на проспекті Волі в «Міні Маркеті».За такі дії інспектори покарали порушників складеними адмінпротоколами за ч. 2 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 1700 до 6800 грн.

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