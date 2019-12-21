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У Луцьку на «гарячому» зловили двох продавців, які торгували алкоголем у нічний час

У Луцьку на «гарячому» зловили двох продавців, які торгували алкоголем у нічний час
Луцькі муніципали спіймали продавців «нічного» алкоголю.

Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.

Так, інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька виявили продавців, які у нічний час продавали алкоголь на вулиці Вороніхіна, 18 в магазині «Продукти» та на проспекті Волі в «Міні Маркеті».

За такі дії інспектори покарали порушників складеними адмінпротоколами за ч. 2 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 1700 до 6800 грн.
У Луцьку на «гарячому» зловили двох продавців, які торгували алкоголем у нічний час
У Луцьку на «гарячому» зловили двох продавців, які торгували алкоголем у нічний час

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Теги: алкоголь, нічна торгівля, Луцьк
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