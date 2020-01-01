«Експерти підтвердили ідентичність голосу Романа Труби на записах, що доводить політичний характер переслідувань Порошенка», – адвокат

Романа Труби на записах з його кабінету, на яких екс-керівник ДБР обговорює з представниками Офісу президента та іншими представниками нинішньої влади політичне переслідування Петра Порошенка.



Про це заявив адвокат п’ятого Президента України Петра Порошенка Ігор Головань під час прес-конференції щодо опублікованих результатів журналістського розслідування з аналізу «плівок Труби», повідомляє пресслужба



«Вчора журналісти телеканалу «Прямий» опублікували висновок міжнародної компанії, і цей висновок експерта за допомогою найпередовіших методів інструментарію, що використовуються провідними спецслужбами західних країн та експертними установами, стосовно ідентифікації голосів і вивчення аудіо і відео-записів встановив, що всі ці опубліковані в мережі записи «Трубу прорвало» було встановлено чітко і категорично, що там говорить саме Роман Труба. Використовувались біометричні методики дослідження, при яких не бере участь людина у дослідженні», – сказав адвокат.



Він наголосив, що в аудіо-записах посадовці обговорювали можливості організації політичного переслідування проти п’ятого Президента України Петра Порошенка.



«З високою ступеню вірогідності, практично категорично, було зроблено експертом канадським висновок, що в опублікованих відео-кліпах, в яких особи, що були записані, змовлялися щодо політичних переслідувань у притягненні завідомо невинуватих до кримінальної відповідальності і організації переслідування п’ятого Президента України Петра Порошенка і не тільки.



Ми знаємо, що в тих опублікованих кліпах мова йшла і про інші кримінальні провадження, на яких здійснювався виходячи з змісту тих розмов незаконний вплив. Там точно встановлено, що звучить голос Романа Труби і це такий категоричний висновок без обмовок, без якихось застережень зробив канадський експерт», – зазначив Головань.



Аналіз, наданий міжнародною експертною службою, був зроблений на основі публічних виступів екс-очільника Державного бюро розслідувань і аналіз ідентичності голосів інших імовірних учасників розмови буде зроблено найближчим часом.



«Тепер цей висновок є серйозним доказом того, що ці плівки є автентичними, суспільство в цього не сумнівалося. Для того щоб ідентифікувати пана Романа Трубу в цих розмовах, використані були ті відкриті записи, наприклад, брифінги, які він робив на посаді. І це відкриває для нас подальші можливості, ми знаємо, що були останні провокації з викликами Петра Порошенка на допит, різні брехливі чутки про те, що він не з’являється. В той час, коли йому навіть належним чином не вручалися повістки про виклики», – сказав він.



Ігор Головань нагадав, що Петро Порошенко особисто відвідав ДБР «для того, щоб примусити слідчих ДБР діяти законно і отримати повістки».



«Там багато коментував пан Корецький, який теж імовірно є активним учасником тих розмов, які були опубліковані. Де імовірно йде мова про його участь в організації політичних переслідувань та незаконних дій. А також йде мова про те, що він особисто їздив до офісу президента з доповідями проте, як він виконує незаконні дії. Для нас тепер відкривається можливість, маючи зразки коментарів телеканалам, це відкриває можливість робити відповідну експертизу і ідентифікувати та перевести його статус з імовірного на точно встановлений», – додав адвокат.

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