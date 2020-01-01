На Львівщині грабіжники жорстко катували мешканців будинку, одна жінка померла

У Радехівському районі зловмисники у масках увірвались в житловий будинок, катували мешканців та втекли, заволодівши грошима. Від отриманих травм померла 59-річна жінка.Про це пише поліція Львіщини.Інцидент трапився 22 січня. Як встановили правоохоронці, під час нападу у будинку перебувало п’ятеро осіб - 61-річний чоловік, троє жінок віком 34, 59 та 87 років, а також двоє дітей віком 1 та 5 років.«Нападники жорстоко катували власника будинку та нанесли тілесні ушкодження жінкам, вимагаючи вказати місце зберігання грошей цінностей, після чого заволоділи коштами та втекли. Від отриманих травм одна з жінок померла на місці події», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.За фактом слідчі слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України та за ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна відповідно.«До розкриття цього резонансного злочину задіяні найкращі фахівці різних служб та підрозділів поліції Львівщини. Працюють експерти, оперативники, слідчі та співробітники інших служб. Ми докладаємо усіх зусиль щоб встановити осіб, причетних до нападу та вбивства людини і затримати їх», - зазначив очільник поліції Львівщини.