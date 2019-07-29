Завтра у Луцьку дві вулиці залишаться без води





Водопостачання відключать завтра, 24 січня, - інформує



Працівники проводитимуть заміну частини трубопроводу і фільтру грубої очистки на підвищувальній насосній станції по вулиці Федорова, 4а.



У зв’язку з проведенням ремонтних робіт, орієнтовно із 9:00 до 14:00, буде відсутнє водопостачання у будинках по вул. Конякіна, 11а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, а також у будинках по вул. Федорова, 2, 2а, 4, 6, 8.



"Звертаємо увагу мешканців даних будинків на необхідності підготовки запасу води на вказаний термін", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В районі вулиць Федорова і Конякіна тимчасово не буде води у зв’язку з ремонтом трубопроводу.Водопостачання відключать завтра, 24 січня, - інформує КП «Луцькводоканал». Працівники проводитимуть заміну частини трубопроводу і фільтру грубої очистки на підвищувальній насосній станції по вулиці Федорова, 4а.У зв’язку з проведенням ремонтних робіт, орієнтовно із 9:00 до 14:00, буде відсутнє водопостачання у будинках по вул. Конякіна, 11а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, а також у будинках по вул. Федорова, 2, 2а, 4, 6, 8."Звертаємо увагу мешканців даних будинків на необхідності підготовки запасу води на вказаний термін", - йдеться у повідомленні.

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