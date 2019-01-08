Куди у Луцьку звозять викинуті ялинки та сосни. ВІДЕО





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На вулиці Коперника лучанка Любов Денисюк, яка тут проживає, несе комунальникам ялинку.



"Винесли, здали, хай переробляють. Це добре, це правильно. Ставили живу ялинку, доглядали за нею, поливали. Вона не осипалася, дуже гарно збереглася. А вже сьогодні свято закінчилося і вирішила трішки її обстригти. Деякі гілочки намульчу, бо в мене ростуть дерева. А частину зроблю собі гарну хвойну ванну", - каже лучанка Любов Денисюк.



"Люди зносять, хоча виникають й стихійні сміттєзвалища. В основному починаємо з контейнерних площадок. Є приватні звірогосподарства, які будуть використовувати для своїх цілей. Також для опалення, для подрібнення на щипу і опалення, зокрема, нашої котельні. Також для господарських потреб підприємства", - розповідає логіст КП "Луцькспецкомунтранс” Віталій Дроган.



Кілька екіпажів комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс" збирають ялинки і сосни в точках збору сміття чи на контейнерних площадках. Віктор Бісюк, працівник підприємства, розповів: хвою відвозять й до луцького звіринця.



"Збираємо ялинки для звірогосподарства, нам в зоопарк. І для потреб котельні. Біля смітників складають ці ялинки. Ми підбираємо, возимо. Більше сосен, ніж ялинок. Всього багато. Сухе окремо, бо одразу завозимо на котельню. Зелені в зоопарк для звірів", - зазначив Віктор Бісюк.



Перед тим, як потрапити у вольєр до звірів, ялинки або сосни оглядають працівники зоопарку. Забирається зайве — скотч, гірлянди, - каже директорка звіринця Людмила Денисенко. Лише після огляду, за її словами, годувальники тварин розносять хвойні по вольєрах. Ялинки або сосни — не лише харчі для тварин.



"Декорування для дрібних гризунів, це для таких як білочки, декорування вольєру ялинками та іншими гілками дерев. Створюється штучний ліс і відображається природнє середовище, в якому мешкала б ця тваринка. Цього року одним із новинок є ялинки для приматів. Так як це є і не сховок, а іграшка для приматів. Працівники зоопарку можуть їх прикрашати усілякими бананами, яблуками. І тваринки шукають ось в цій хвої свій харч. З них можна робити і сховок для таких лякливих як лані європейські, олень благородний. Можна робити іграшки для хижаків наших. Тому що кожнам ялинка має свій запах, це йде як збагачення середовища", - розповідає директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко.



Щодня до зоопарку, каже директорка, комунальники завозять до трьох машин ялинок і сосен, які зібрали у місті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шостий рік хвойні приймає для підгодівлі звірів КП “Луцький зоопарк”.Про це йдеться у сюжеті "Суспільного". На вулиці Коперника лучанка, яка тут проживає, несе комунальникам ялинку."Винесли, здали, хай переробляють. Це добре, це правильно. Ставили живу ялинку, доглядали за нею, поливали. Вона не осипалася, дуже гарно збереглася. А вже сьогодні свято закінчилося і вирішила трішки її обстригти. Деякі гілочки намульчу, бо в мене ростуть дерева. А частину зроблю собі гарну хвойну ванну", - каже лучанка Любов Денисюк."Люди зносять, хоча виникають й стихійні сміттєзвалища. В основному починаємо з контейнерних площадок. Є приватні звірогосподарства, які будуть використовувати для своїх цілей. Також для опалення, для подрібнення на щипу і опалення, зокрема, нашої котельні. Також для господарських потреб підприємства", - розповідає логіст КП "Луцькспецкомунтранс” Віталій Дроган.Кілька екіпажів комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс" збирають ялинки і сосни в точках збору сміття чи на контейнерних площадках., працівник підприємства, розповів: хвою відвозять й до луцького звіринця."Збираємо ялинки для звірогосподарства, нам в зоопарк. І для потреб котельні. Біля смітників складають ці ялинки. Ми підбираємо, возимо. Більше сосен, ніж ялинок. Всього багато. Сухе окремо, бо одразу завозимо на котельню. Зелені в зоопарк для звірів", - зазначив Віктор Бісюк.Перед тим, як потрапити у вольєр до звірів, ялинки або сосни оглядають працівники зоопарку. Забирається зайве — скотч, гірлянди, - каже директорка звіринця. Лише після огляду, за її словами, годувальники тварин розносять хвойні по вольєрах. Ялинки або сосни — не лише харчі для тварин."Декорування для дрібних гризунів, це для таких як білочки, декорування вольєру ялинками та іншими гілками дерев. Створюється штучний ліс і відображається природнє середовище, в якому мешкала б ця тваринка. Цього року одним із новинок є ялинки для приматів. Так як це є і не сховок, а іграшка для приматів. Працівники зоопарку можуть їх прикрашати усілякими бананами, яблуками. І тваринки шукають ось в цій хвої свій харч. З них можна робити і сховок для таких лякливих як лані європейські, олень благородний. Можна робити іграшки для хижаків наших. Тому що кожнам ялинка має свій запах, це йде як збагачення середовища", - розповідає директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко.Щодня до зоопарку, каже директорка, комунальники завозять до трьох машин ялинок і сосен, які зібрали у місті.

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