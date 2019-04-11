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На «Ягодині» вилучили партію годинників і аксесуарів для телефонів

На «Ягодині» вилучили партію годинників і аксесуарів для телефонів
На митному посту "Ягодин" вилучили партію незадекларованих аксесуарів для мобільних телефонів та годинників вартістю понад 285 тисяч гривень, яких перевозили у вантажівці.

Зазначається, що водій подав документи, відповідно до яких у транспортному засобі переміщувався товар «Аксесуари для мобільних телефонів та годинників», - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.

Під час митного огляду встановили, що фактично у вантажному відсіку транспортного засобу крім товару вказаного у товаросупровідних документах, переміщується незаявлений вантаж. У результаті працівники митниці виявлено 1183 одиниці незадекларованого товару, вартість якого оцінюється понад 285 тис. грн.

Відтак, незадекларований товар вартістю понад 285 тис. грн. вилучили до рішення суду.

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Теги: Ягодин, прикордонники, товар
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