На «Ягодині» вилучили партію годинників і аксесуарів для телефонів
Сьогодні, 14:36
На митному посту "Ягодин" вилучили партію незадекларованих аксесуарів для мобільних телефонів та годинників вартістю понад 285 тисяч гривень, яких перевозили у вантажівці.
Зазначається, що водій подав документи, відповідно до яких у транспортному засобі переміщувався товар «Аксесуари для мобільних телефонів та годинників», - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.
Під час митного огляду встановили, що фактично у вантажному відсіку транспортного засобу крім товару вказаного у товаросупровідних документах, переміщується незаявлений вантаж. У результаті працівники митниці виявлено 1183 одиниці незадекларованого товару, вартість якого оцінюється понад 285 тис. грн.
Відтак, незадекларований товар вартістю понад 285 тис. грн. вилучили до рішення суду.
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Зазначається, що водій подав документи, відповідно до яких у транспортному засобі переміщувався товар «Аксесуари для мобільних телефонів та годинників», - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.
Під час митного огляду встановили, що фактично у вантажному відсіку транспортного засобу крім товару вказаного у товаросупровідних документах, переміщується незаявлений вантаж. У результаті працівники митниці виявлено 1183 одиниці незадекларованого товару, вартість якого оцінюється понад 285 тис. грн.
Відтак, незадекларований товар вартістю понад 285 тис. грн. вилучили до рішення суду.
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