У Нововолинську троє чоловіків винесли з магазину алкоголь





Про це пише



В службу 102 надійшло повідомлення, що троє невідомих викрали в магазині "АТБ" алкогольні напої та інші продукти, які знаходилися на прилавку.



Поліція по «гарячих слідах» встановила правопорушників.



Вирішують питання про оголошення підозри та обрання в суді міри запобіжного заходу.

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