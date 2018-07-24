У Нововолинську троє чоловіків винесли з магазину алкоголь
Сьогодні, 14:50
У Нововолинську в магазині "АТБ" троє чоловіків поцупили коньяк, горілку та пиво. Поліція встановила зловмисників.
Про це пише "Буг".
В службу 102 надійшло повідомлення, що троє невідомих викрали в магазині "АТБ" алкогольні напої та інші продукти, які знаходилися на прилавку.
Поліція по «гарячих слідах» встановила правопорушників.
Вирішують питання про оголошення підозри та обрання в суді міри запобіжного заходу.
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Про це пише "Буг".
В службу 102 надійшло повідомлення, що троє невідомих викрали в магазині "АТБ" алкогольні напої та інші продукти, які знаходилися на прилавку.
Поліція по «гарячих слідах» встановила правопорушників.
Вирішують питання про оголошення підозри та обрання в суді міри запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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