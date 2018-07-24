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У Нововолинську троє чоловіків винесли з магазину алкоголь

У Нововолинську троє чоловіків винесли з магазину алкоголь
У Нововолинську в магазині "АТБ" троє чоловіків поцупили коньяк, горілку та пиво. Поліція встановила зловмисників.

Про це пише "Буг".

В службу 102 надійшло повідомлення, що троє невідомих викрали в магазині "АТБ" алкогольні напої та інші продукти, які знаходилися на прилавку.

Поліція по «гарячих слідах» встановила правопорушників.

Вирішують питання про оголошення підозри та обрання в суді міри запобіжного заходу.

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Теги: алкоголь, крадіжка, Нововолинськ
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