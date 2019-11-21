У Ратному хлопець, якого затримали на збуті наркотиків, побив поліцейського

Учора, 22 січня, поліція затримала на збуті канабісу 23-річного жителя райцентру Ратне. Зловмисник під час затримання умисне заподіяв одному із поліцейських тілесні ушкодження.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що правоохоронці також провели санкціонований обшук за місцем проживання підозрюваного та виявили паперовий згорток із зеленою речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Чоловіка поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру. Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.