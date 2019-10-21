У Луцьку організовують турнір з тенісу пам'яті Олексія Веремійчика
Сьогодні, 15:01
У Луцьку відбудеться турнір з настільного тенісу пам'яті загиблого директора департаменту сім'ї, молоді та спорту міської ради Олексія Веремійчика.
Про це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook.
Захід пройде 2 лютого 2020 року у СОК «Акварель» за адресою: м. Луцьк, пр.Відродження 50. Початок о 10 годині.
Тож запрошують всіх небайдужих відвідати цей захід та вшанувати пам’ять Олексія Веремійчика.
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Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь через сильні хвилі перекинувся човен із 4 чоловіками, серед яких був Олексій Веремійчик. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник. Його 5 днів розшукували правоохоронці, місцеві жителі та рятувальники.
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Дружина Анна Веремійчик також організовувала пошукову групу. До пошуків залучили легку аваацію, кінологів, водолазів. Утім, на жаль, живим Олексія Веремійчика знайти не вдалося. 16 жовтня в озері Люб'язь знайшли тіло загиблого.
18 жовтня сотні людей провели Олексія Веремійчика у останню земну дорогу.
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Про це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook.
Захід пройде 2 лютого 2020 року у СОК «Акварель» за адресою: м. Луцьк, пр.Відродження 50. Початок о 10 годині.
Тож запрошують всіх небайдужих відвідати цей захід та вшанувати пам’ять Олексія Веремійчика.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Управлінець, не схожий на чинушу»: спогади волинян про Олексія Веремійчика
Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь через сильні хвилі перекинувся човен із 4 чоловіками, серед яких був Олексій Веремійчик. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник. Його 5 днів розшукували правоохоронці, місцеві жителі та рятувальники.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Волновасі відслужили панахиду за Олексієм Веремійчиком. ФОТО
Дружина Анна Веремійчик також організовувала пошукову групу. До пошуків залучили легку аваацію, кінологів, водолазів. Утім, на жаль, живим Олексія Веремійчика знайти не вдалося. 16 жовтня в озері Люб'язь знайшли тіло загиблого.
18 жовтня сотні людей провели Олексія Веремійчика у останню земну дорогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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