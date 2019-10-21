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У Луцьку організовують турнір з тенісу пам'яті Олексія Веремійчика

У Луцьку організовують турнір з тенісу пам'яті Олексія Веремійчика
У Луцьку відбудеться турнір з настільного тенісу пам'яті загиблого директора департаменту сім'ї, молоді та спорту міської ради Олексія Веремійчика.

Про це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook.

Захід пройде 2 лютого 2020 року у СОК «Акварель» за адресою: м. Луцьк, пр.Відродження 50. Початок о 10 годині.

Тож запрошують всіх небайдужих відвідати цей захід та вшанувати пам’ять Олексія Веремійчика.

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Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь через сильні хвилі перекинувся човен із 4 чоловіками, серед яких був Олексій Веремійчик. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник. Його 5 днів розшукували правоохоронці, місцеві жителі та рятувальники.

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Дружина Анна Веремійчик також організовувала пошукову групу. До пошуків залучили легку аваацію, кінологів, водолазів. Утім, на жаль, живим Олексія Веремійчика знайти не вдалося. 16 жовтня в озері Люб'язь знайшли тіло загиблого.

18 жовтня сотні людей провели Олексія Веремійчика у останню земну дорогу.


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Теги: турнір, теніс, пам’ять, Веремійчик Олексій
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