У Луцьку організовують турнір з тенісу пам'яті Олексія Веремійчика

У Луцьку відбудеться турнір з настільного тенісу пам'яті загиблого директора департаменту сім'ї, молоді та спорту міської радиПро це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook.Захід пройде 2 лютого 2020 року у СОК «Акварель» за адресою: м. Луцьк, пр.Відродження 50. Початок о 10 годині.Тож запрошують всіх небайдужих відвідати цей захід та вшанувати пам’ять Олексія Веремійчика.Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь через сильні хвилі перекинувся човен із 4 чоловіками, серед яких був Олексій Веремійчик. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом. Його 5 днів розшукували правоохоронці, місцеві жителі та рятувальники.Дружинатакож організовувала пошукову групу. До пошуків залучили легку аваацію, кінологів, водолазів. Утім, на жаль, живим Олексія Веремійчика знайти не вдалося. 16 жовтня в озері Люб'язь18 жовтня сотні людейу останню земну дорогу.