Поліцейський переполох у Камінь-Каширському районі: через побиття слідчого затримали 2 людей

Учора, 22 січня, під час оперативно-профілактичного відпрацювання Камінь-Каширського району поліцейські за підозрою в нанесенні в новорічну ніч на площі райцентру тілесних ушкоджень 23-річному слідчому місцевого відділу допитали двох жителів району.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Нагадаємо, у ніч на 1 січня, на площі райцентру зловмисники, й втекли на двох автомобілях. За цим фактом слідчі Головного управління Національної поліції в області відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень.За однією із версій слідства, напад на поліцейського могли вчинити, як помсту слідчому. Торік він розслідував кримінальні провадження, де фігурували жителі сіл Брониця та Воєгоща. Двом із них слідчий оголосив про підозру в скоєнні хуліганства та опір представнику правоохоронного органу. Нині справи слухають у суді.Під час досудового розслідування встановили всіх осіб, причетних до скоєння злочину проти поліцейського. Учора, 22 січня, за місцем їхнього проживання, під час яких виявили речові докази причетності зловмисників до вчинення цього злочину.Зокрема, вилучили один транспортний засіб, на якому пересувалися правопорушники та одяг, в якому вони були під час нападу. За підозрою в скоєнні хуліганства поліцейські двох місцевих жителів доставили до відділу поліції та допитали.До проведення невідкладних слідчих дій та затримання зловмисників були задіяні, окрім місцевого відділу поліції, слідчі та співробітники карного розшуку Головного управління Національної поліції в області, спецпідрозділи КОРД, рота поліції особливого призначення, загін ТОР управління патрульної поліції, а також військовослужбовці Національної гвардії України.Під час відпрацювання особливу увагу правоохоронці звернули на профілактику правопорушень, зокрема, жителями сіл Брониця, Воєгоща та Кримне. Вони неодноразово фігурували в кримінальних провадженнях за хуліганство, умисне пошкодження майна та опір правоохоронцям.