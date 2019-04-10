Зробив тверезого п’яним: на Волині поліцейський підробив протокол щодо водія

Волинський патрульний підробив документи.Зазначається, що увечері 22 січня 2019 року під час чергування патрульний затримав у Володимирі-Волинському водія, який нібито не виконав законних вказівок працівників поліції про зупинку та намагався втекти, - інформує пресслужба прокуратури області.Провівши огляд чоловіка, аби виявити стан сп’яніння, поліцейський за допомогою драгера з'ясував, що той тверезий. Попри це він доставив водія у Володимир-Волинський відділ поліції, де склав протокол про вчинення ним адмінправопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння).При цьому патрульний вніс у документ завідомо неправдиві відомості про те, що чоловік був нетверезий, про відмову водія від проходження огляду на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, а також про те, що протокол складено у присутності двох свідків.У подальшому постановою Володимир-Волинського міського суду провадження у справі відносно водія закрили у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.Поліцейському ж нині повідомили про підозру у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.Зауважимо, що за службове підроблення санкцією ч. 1 ст. 366 КК України передбачено покарання у виді штрафу до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.