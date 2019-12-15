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Повідомили, коли на Волинь привезуть тіло загиблого Героя Миколи Сорочука

Повідомили, коли на Волинь привезуть тіло загиблого Героя Миколи Сорочука
Прощання із загиблим внаслідок ворожого снайперського обстрілу у зоні ООС на Донеччині бійця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ Миколою Сорочуком відбудеться спочатку у Маріуполі, а тоді вже на рідній Волині.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив голова Луцької районної ради Валентин Приходько.

Відправа за загиблим воїном відбудеться у Маріуполі о 16:00. Опісля тіло військового повезуть в останній путь до рідної домівки. Орієнтовно жалобний кортеж прибуде на Волинь завтра, 24 січня, близько 17-18 години.

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Полеглому під Маріуполем уродженцю села Лище Луцького району Миколі Сорочуку було всього 22 роки. Він загинув 22 січня 2020 року, в День Соборності України, від кулі ворожого снайпера.

«Колянчик я пам'ятаю всі прожиті моменти разом з тобою, ми багато через що пройшли разом. Колись нас було троє Ростік, ти і я, ми поховали з тобою Ростіка, тепер я буду ховати тебе. Пробач мене, брате... Пробач всіх нас за те, що ми тебе не вберегли», - написав на власній сторінці у соцережах друг та побратим загиблого Василь Оганесян.

«Прикро, що знову загинув наш побратим... Нехай Бог прийме його душу, і нехай його жертва не буде марною... Слава Герою!» - пише Вадим Костинюк.

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Теги: Микола Сорочук, загибель, війна, Лище, похорон
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