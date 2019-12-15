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Повідомили, коли на Волинь привезуть тіло загиблого Героя Миколи Сорочука. ОНОВЛЕНО

Повідомили, коли на Волинь привезуть тіло загиблого Героя Миколи Сорочука. ОНОВЛЕНО
Прощання із загиблим внаслідок ворожого снайперського обстрілу у зоні ООС на Донеччині бійця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ Миколою Сорочуком відбудеться спочатку у Маріуполі, а тоді вже на рідній Волині.

Про це повідомив голова Луцької районної ради Валентин Приходько.

Траурний кортеж з тілом Миколи Сорочука Волинь зустрічатиме вранці 24 січня. Інформують, що орієнтовно о 8 ранку жалобний кортеж чекатимуть на межі Рівненської та Волинської областей на дорозі Дубно-Луцьк у селі Городниця. Опісля тіло військового повезуть в останній путь до рідної домівки, що в селі Лище.

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Полеглому під Маріуполем Миколі Сорочуку було всього 22 роки. Він загинув 22 січня 2020 року, в День Соборності України, від кулі ворожого снайпера.



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Теги: Микола Сорочук, загибель, війна, Лище, похорон
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