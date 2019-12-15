Повідомили, коли на Волинь привезуть тіло загиблого Героя Миколи Сорочука. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:30
Прощання із загиблим внаслідок ворожого снайперського обстрілу у зоні ООС на Донеччині бійця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ Миколою Сорочуком відбудеться спочатку у Маріуполі, а тоді вже на рідній Волині.
Про це повідомив голова Луцької районної ради Валентин Приходько.
Траурний кортеж з тілом Миколи Сорочука Волинь зустрічатиме вранці 24 січня. Інформують, що орієнтовно о 8 ранку жалобний кортеж чекатимуть на межі Рівненської та Волинської областей на дорозі Дубно-Луцьк у селі Городниця. Опісля тіло військового повезуть в останній путь до рідної домівки, що в селі Лище.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Однокласниця поділилася спогадами про волинянина, який загинув від ворожої кулі на Сході
Полеглому під Маріуполем Миколі Сорочуку було всього 22 роки. Він загинув 22 січня 2020 року, в День Соборності України, від кулі ворожого снайпера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив голова Луцької районної ради Валентин Приходько.
Траурний кортеж з тілом Миколи Сорочука Волинь зустрічатиме вранці 24 січня. Інформують, що орієнтовно о 8 ранку жалобний кортеж чекатимуть на межі Рівненської та Волинської областей на дорозі Дубно-Луцьк у селі Городниця. Опісля тіло військового повезуть в останній путь до рідної домівки, що в селі Лище.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Однокласниця поділилася спогадами про волинянина, який загинув від ворожої кулі на Сході
Полеглому під Маріуполем Миколі Сорочуку було всього 22 роки. Він загинув 22 січня 2020 року, в День Соборності України, від кулі ворожого снайпера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, коли на Волинь привезуть тіло загиблого Героя Миколи Сорочука. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:30
Поліцейський переполох у Камінь-Каширському районі: через побиття слідчого затримали 2 людей
Сьогодні, 15:19
Начальник пошти у Жидичині вкрав 190 тисяч гривень
Сьогодні, 15:06
Медіа