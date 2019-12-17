Прикривалася продажем овочів: на одному з луцьких ринків жінка продавала сурогат. ФОТО
Сьогодні, 16:38
У Луцьку на ринку затримали жінку, яка, прикриваючись продажем овочів та домашньої консервації, продавала алкоголь сумнівної якості.
Про це повідомляє Департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Інцидент зафіксували працівники муніципальної варти 21 січня на ринку на бульварі Дружби Народів, 2.
За цим фактом склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст.156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень.
Матеріали справи передадуть до Луцького міськрайонного суду.
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Про це повідомляє Департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Інцидент зафіксували працівники муніципальної варти 21 січня на ринку на бульварі Дружби Народів, 2.
За цим фактом склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст.156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень.
Матеріали справи передадуть до Луцького міськрайонного суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
На ринку ЛПЗ останніх 25 років пара- трійка тьоток торгують ПОСТІЙНО сурогатом. ВСІ мешканці мікрорайону і м/сора про це знають. Я думаю, що така ж ситуація на інших ринках міста. Теж мені новина.
На ринку ЛПЗ останніх 25 років пара- трійка тьоток торгують ПОСТІЙНО сурогатом. ВСІ мешканці мікрорайону і м/сора про це знають. Я думаю, що така ж ситуація на інших ринках міста. Теж мені новина.
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Прикривалася продажем овочів: на одному з луцьких ринків жінка продавала сурогат. ФОТО
Сьогодні, 16:38
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