вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Прикривалася продажем овочів: на одному з луцьких ринків жінка продавала сурогат. ФОТО

Прикривалася продажем овочів: на одному з луцьких ринків жінка продавала сурогат. ФОТО
У Луцьку на ринку затримали жінку, яка, прикриваючись продажем овочів та домашньої консервації, продавала алкоголь сумнівної якості.

Про це повідомляє Департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Інцидент зафіксували працівники муніципальної варти 21 січня на ринку на бульварі Дружби Народів, 2.

За цим фактом склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст.156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень.

Матеріали справи передадуть до Луцького міськрайонного суду.

Прикривалася продажем овочів: на одному з луцьких ринків жінка продавала сурогат. ФОТО
Прикривалася продажем овочів: на одному з луцьких ринків жінка продавала сурогат. ФОТО
Прикривалася продажем овочів: на одному з луцьких ринків жінка продавала сурогат. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, продаж, сурогат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
На ринку ЛПЗ останніх 25 років пара- трійка тьоток торгують ПОСТІЙНО сурогатом. ВСІ мешканці мікрорайону і м/сора про це знають. Я думаю, що така ж ситуація на інших ринках міста. Теж мені новина.
Відповісти
На ринку ЛПЗ останніх 25 років пара- трійка тьоток торгують ПОСТІЙНО сурогатом. ВСІ мешканці мікрорайону і м/сора про це знають. Я думаю, що така ж ситуація на інших ринках міста. Теж мені новина.
Відповісти
Вибір редактора
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі 2-х українців засудили до 25 років в'язниці за жорстоке вбивство
Сьогодні, 17:00
У Луцьку чоловік два місяці крав у знайомої прикраси і здавав їх у ломбард
Сьогодні, 16:51
Прикривалася продажем овочів: на одному з луцьких ринків жінка продавала сурогат. ФОТО
Сьогодні, 16:38
Мода на етно: засновник «Едельвіки» розповість свою історію успіху
Сьогодні, 16:28
У «Борисполі» через смертельний вірус санітари зустрічатимуть літаки з Китаю
Сьогодні, 16:14
Схожі новини
Обласна рада продає колишній обкомівський готель «Круча» у Луцьку Обласна рада продає колишній обкомівський готель «Круча» у Луцьку
17 грудень, 2019, 18:42
Де у Луцьку перед Новим роком продаватимуть ялинки і сосни. СПИСОК ЛОКАЦІЙ Де у Луцьку перед Новим роком продаватимуть ялинки і сосни. СПИСОК ЛОКАЦІЙ
20 листопад, 2019, 12:20
У Луцьку муніципали викрили ще одну «наливайку». ФОТО У Луцьку муніципали викрили ще одну «наливайку». ФОТО
01 листопад, 2019, 16:20
Суд оштрафував жінку, яка продавала сурогатний алкоголь у Луцьку Суд оштрафував жінку, яка продавала сурогатний алкоголь у Луцьку
25 жовтень, 2019, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі 2-х українців засудили до 25 років в'язниці за жорстоке вбивство
Сьогодні, 17:00
 0
У Луцьку чоловік два місяці крав у знайомої прикраси і здавав їх у ломбард
Сьогодні, 16:51
 0
Прикривалася продажем овочів: на одному з луцьких ринків жінка продавала сурогат. ФОТО
Сьогодні, 16:38
 0
Мода на етно: засновник «Едельвіки» розповість свою історію успіху
Сьогодні, 16:28
 0
У «Борисполі» через смертельний вірус санітари зустрічатимуть літаки з Китаю
Сьогодні, 16:14
 0
Медіа
відео
1/8