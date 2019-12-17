Прикривалася продажем овочів: на одному з луцьких ринків жінка продавала сурогат. ФОТО





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Інцидент зафіксували працівники муніципальної варти 21 січня на ринку на бульварі Дружби Народів, 2.



За цим фактом склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст.156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень.



Матеріали справи передадуть до Луцького міськрайонного суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на ринку затримали жінку, яка, прикриваючись продажем овочів та домашньої консервації, продавала алкоголь сумнівної якості.Про це повідомляє Департамент муніципальної варти Луцької міської ради. Інцидент зафіксували працівники муніципальної варти 21 січня на ринку на бульварі Дружби Народів, 2.За цим фактом склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст.156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень.Матеріали справи передадуть до Луцького міськрайонного суду.

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