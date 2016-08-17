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У Луцьку чоловік два місяці крав у знайомої прикраси і здавав їх у ломбард

У Луцьку чоловік два місяці крав у знайомої прикраси і здавав їх у ломбард
Лучанин впродовж двох місяців виносив прикраси з будинку знайомої та здавав їх у ломбард.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 16 січня 2020 року, - пише Район.in.ua.

Чоловік з вересня по листопад здійснив вісім крадіжок у помешканні лучанки. Щоразу крав золоті та срібні прикраси: каблучки, ланцюжки, хрестики. Прикраси відносив у ломбард. Загалом зловмисник виніс коштовностей на більш ніж вісім тисяч гривень.

У суді чоловік у всьому зізнався та просив суворо не карати. Його засудили до одного року позбавлення волі. Проте від покарання його звільнили, бо потерпіла не мала до нього матеріальних претензій. Натомість чоловіку дали один рік іспитового строку з забороною виїзду з України.

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Теги: прикраси, ломбард, суд
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