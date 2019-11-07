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На Волині оголосили дні жалоби за загиблим в ООС бійцем. ОНОВЛЕНО

На Волині оголосили дні жалоби за загиблим в ООС бійцем. ОНОВЛЕНО
На Волині у зв’язку із загибеллю під час виконання завдань у зоні проведення Операції Об’єднаних Сил Сорочука Миколи Васильовича та його похованням, 24 та 25 січня 2020 року оголосили дні жалоби.

Відповідне розпорядження підписав голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко, - повідомляє Волинська ОДА.

Відповідно до розпорядження, на всій території Волинської області на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій будуть приспущені Державні Прапори України.

Нагадаємо, учора, 22 січня, на Сході від кулі снайпера загинув мешканець села Лище Підгайцівської ОТГ Луцького району Микола Сорочук. Полеглому Герою було лише 22 роки.

Попрощатися із загиблим бійцем можна буде завтра, 24 січня, у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька. Наступного дня, 25 січня, відбудеться громадська панахида та поховання.

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Теги: дні жалоби, Підгайцівська ОТГ, смерть військового
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