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Двоє неповнолітніх волинян посеред вулиці пограбували жінку

Двоє неповнолітніх волинян посеред вулиці пограбували жінку
У Нововолинську поліцейські викрили двох неповнолітніх у грабежі.

Зазначається, що 11 січня, за допомогою до поліції звернулася 53-річна жінка, - пише ГУНП у Волинській області.

Потерпіла повідомила, що близько 18 години в одному із мікрорайонів Нововолинська двоє невідомих збили її з ніг і вкрали мобільний телефон «Nokia» та сумку, де були гроші. Сума завданих матеріальних збитків склала понад 3 тис. грн.

Згодом поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє неповнолітніх місцевих жителів.

Слідчі за фактом відкритого викрадення чужого майна, поєднаного з насильством, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Ниразі вирішують питання про оголошення зловмисникам підозри у скоєнні грабежу та обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.





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Теги: Волинь, пограбування
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