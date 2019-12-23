У місті на Волині учасникам бойових дій безкоштовно протезуватимуть зуби





Відповідне рішення прийняли члени виконкому сьогодні, 23 січня, – інформує сайт



Зубопротезування відбуватиметься у рамках виконання заходів Програми соціального захисту населення міста.



Можуть отримати безкоштовну стоматологічну допомогу особи з інвалідністю внаслідок війни, почесні донори України, учасники бойових дій, учасники війни, особи на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» , ветерани праці та особи з інвалідністю.



Послугу надаватимуть у Володимир-Волинській стоматологічній поліклініці.



Для отримання першочергового безплатного зубопротезування пільговикам потрібно звернутися за довідкою управління соцзахисту, що підтверджує право на пільгу.



Кошти за надані послуги отримуватиме міська стоматологічна поліклініка у безготівковій формі відповідно до акту виконаних робіт з протезування пільгових верств населення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському пільговикам проводитимуть безкоштовне зубопротезування.Відповідне рішення прийняли члени виконкому сьогодні, 23 січня, – інформує сайт «Княжий Град» Зубопротезування відбуватиметься у рамках виконання заходів Програми соціального захисту населення міста.Можуть отримати безкоштовну стоматологічну допомогу особи з інвалідністю внаслідок війни, почесні донори України, учасники бойових дій, учасники війни, особи на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» , ветерани праці та особи з інвалідністю.Послугу надаватимуть у Володимир-Волинській стоматологічній поліклініці.Для отримання першочергового безплатного зубопротезування пільговикам потрібно звернутися за довідкою управління соцзахисту, що підтверджує право на пільгу.Кошти за надані послуги отримуватиме міська стоматологічна поліклініка у безготівковій формі відповідно до акту виконаних робіт з протезування пільгових верств населення.

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