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У місті на Волині учасникам бойових дій безкоштовно протезуватимуть зуби

У місті на Волині учасникам бойових дій безкоштовно протезуватимуть зуби
У Володимирі-Волинському пільговикам проводитимуть безкоштовне зубопротезування.

Відповідне рішення прийняли члени виконкому сьогодні, 23 січня, – інформує сайт «Княжий Град».

Зубопротезування відбуватиметься у рамках виконання заходів Програми соціального захисту населення міста.

Можуть отримати безкоштовну стоматологічну допомогу особи з інвалідністю внаслідок війни, почесні донори України, учасники бойових дій, учасники війни, особи на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» , ветерани праці та особи з інвалідністю.

Послугу надаватимуть у Володимир-Волинській стоматологічній поліклініці.

Для отримання першочергового безплатного зубопротезування пільговикам потрібно звернутися за довідкою управління соцзахисту, що підтверджує право на пільгу.

Кошти за надані послуги отримуватиме міська стоматологічна поліклініка у безготівковій формі відповідно до акту виконаних робіт з протезування пільгових верств населення.

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Теги: стоматологія, зубопротезування, пільговики
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