У місті на Волині учасникам бойових дій безкоштовно протезуватимуть зуби
Сьогодні, 20:37
У Володимирі-Волинському пільговикам проводитимуть безкоштовне зубопротезування.
Відповідне рішення прийняли члени виконкому сьогодні, 23 січня, – інформує сайт «Княжий Град».
Зубопротезування відбуватиметься у рамках виконання заходів Програми соціального захисту населення міста.
Можуть отримати безкоштовну стоматологічну допомогу особи з інвалідністю внаслідок війни, почесні донори України, учасники бойових дій, учасники війни, особи на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» , ветерани праці та особи з інвалідністю.
Послугу надаватимуть у Володимир-Волинській стоматологічній поліклініці.
Для отримання першочергового безплатного зубопротезування пільговикам потрібно звернутися за довідкою управління соцзахисту, що підтверджує право на пільгу.
Кошти за надані послуги отримуватиме міська стоматологічна поліклініка у безготівковій формі відповідно до акту виконаних робіт з протезування пільгових верств населення.
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Відповідне рішення прийняли члени виконкому сьогодні, 23 січня, – інформує сайт «Княжий Град».
Зубопротезування відбуватиметься у рамках виконання заходів Програми соціального захисту населення міста.
Можуть отримати безкоштовну стоматологічну допомогу особи з інвалідністю внаслідок війни, почесні донори України, учасники бойових дій, учасники війни, особи на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» , ветерани праці та особи з інвалідністю.
Послугу надаватимуть у Володимир-Волинській стоматологічній поліклініці.
Для отримання першочергового безплатного зубопротезування пільговикам потрібно звернутися за довідкою управління соцзахисту, що підтверджує право на пільгу.
Кошти за надані послуги отримуватиме міська стоматологічна поліклініка у безготівковій формі відповідно до акту виконаних робіт з протезування пільгових верств населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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