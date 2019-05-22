вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Маріуполі попрощалися із загиблим 22-річним воїном з Волині. ФОТО

У Маріуполі попрощалися із загиблим 22-річним воїном з Волині. ФОТО
Заупокійна молитва, а також прощання побратимів із загиблим від кулі снайпера 22-річним волинянином Миколою Сорочуком відбулося сьогодні, 23 січня, у місті Маріуполь Донецької області.

Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства Волинські Новини.

Так, під час церемонії прощання були присутні військові капелани, бойові побратими, а також кохана дівчина Миколи.

Після панахиди автомобіль гуманітарного проєкту Збройних Сил України «Евакуація 200» повіз тіло військовослужбовця в останню путь – на рідну Волинь.

Відправа за загиблим воїном відбулася у Маріуполі о 16:00. Опісля тіло військового повезли в останній путь до рідної домівки. Траурний кортеж з тілом Миколи Сорочука Волинь зустрічатиме вранці 24 січня. Інформують, що орієнтовно о 8 ранку жалобний кортеж чекатимуть на межі Рівненської та Волинської областей на дорозі Дубно-Луцьк у селі Городниця. Опісля тіло військового повезуть в останній путь до рідної домівки, що в селі Лище.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що прощання із загиблим внаслідок ворожого снайперського обстрілу у зоні ООС на Донеччині бійцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ Миколою Сорочуком відбудеться спочатку у Маріуполі, а тоді вже на рідній Волині.

Полеглому під Маріуполем уродженцю села Лище Луцького району Миколі Сорочуку було всього 22 роки. Він загинув 22 січня 2020 року, в День Соборності України, від кулі ворожого снайпера. Також 23 січня у селі Лище Луцького району у пам'ять про загиблого бійця Миколи Сорочука провели жалобну лінійку. Хлопець через рік після закінчення школи пішов добровольцем на війну.

Попрощатися із загиблим бійцем можна буде завтра, 24 січня, у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька. Наступного дня, 25 січня, відбудеться громадська панахида та поховання.

Голова Волинської ОДА підписав розпорядження, що 24-25 січня в області оголосили дні жалоби за загиблим в ООС військовослужбовцем.

У Маріуполі попрощалися із загиблим 22-річним воїном з Волині. ФОТО
У Маріуполі попрощалися із загиблим 22-річним воїном з Волині. ФОТО
У Маріуполі попрощалися із загиблим 22-річним воїном з Волині. ФОТО
У Маріуполі попрощалися із загиблим 22-річним воїном з Волині. ФОТО
У Маріуполі попрощалися із загиблим 22-річним воїном з Волині. ФОТО
У Маріуполі попрощалися із загиблим 22-річним воїном з Волині. ФОТО
У Маріуполі попрощалися із загиблим 22-річним воїном з Волині. ФОТО
У Маріуполі попрощалися із загиблим 22-річним воїном з Волині. ФОТО
У Маріуполі попрощалися із загиблим 22-річним воїном з Волині. ФОТО
У Маріуполі попрощалися із загиблим 22-річним воїном з Волині. ФОТО
У Маріуполі попрощалися із загиблим 22-річним воїном з Волині. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прощання, Маріуполь, військовий, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Маріуполі попрощалися із загиблим 22-річним воїном з Волині. ФОТО
Сьогодні, 18:35
На Волині чоловік викрав інструменти із гаража односельчанина
Сьогодні, 18:16
Повідомили, коли і де прощатимуться із загиблим Героєм Миколою Сорочуком
Сьогодні, 17:44
Підопічна саундпродюсера з Волині візьме участь у відборі на «Євробачення»
Сьогодні, 17:40
Двоє неповнолітніх волинян посеред вулиці пограбували жінку
Сьогодні, 17:20
Схожі новини
Повідомили, коли і де прощатимуться із загиблим Героєм Миколою Сорочуком Повідомили, коли і де прощатимуться із загиблим Героєм Миколою Сорочуком
Сьогодні, 17:44
Сьогодні – п'ята річниця трагедії під Волновахою, де загинуло 10 волинян Сьогодні – п'ята річниця трагедії під Волновахою, де загинуло 10 волинян
22 травень, 2019, 10:00
Тіло загиблого Героя зустріли на Волині. ФОТО Тіло загиблого Героя зустріли на Волині. ФОТО
21 серпень, 2018, 09:43
На Рівненщині попрощались із бійцем волинської бригади На Рівненщині попрощались із бійцем волинської бригади
10 липень, 2018, 16:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Маріуполі попрощалися із загиблим 22-річним воїном з Волині. ФОТО
Сьогодні, 18:35
 0
На Волині чоловік викрав інструменти із гаража односельчанина
Сьогодні, 18:16
 0
Повідомили, коли і де прощатимуться із загиблим Героєм Миколою Сорочуком
Сьогодні, 17:44
 0
Підопічна саундпродюсера з Волині візьме участь у відборі на «Євробачення»
Сьогодні, 17:40
 0
Двоє неповнолітніх волинян посеред вулиці пограбували жінку
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8