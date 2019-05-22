У Маріуполі попрощалися із загиблим 22-річним воїном з Волині. ФОТО
Сьогодні, 18:35
Заупокійна молитва, а також прощання побратимів із загиблим від кулі снайпера 22-річним волинянином Миколою Сорочуком відбулося сьогодні, 23 січня, у місті Маріуполь Донецької області.
Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства Волинські Новини.
Так, під час церемонії прощання були присутні військові капелани, бойові побратими, а також кохана дівчина Миколи.
Після панахиди автомобіль гуманітарного проєкту Збройних Сил України «Евакуація 200» повіз тіло військовослужбовця в останню путь – на рідну Волинь.
Відправа за загиблим воїном відбулася у Маріуполі о 16:00. Опісля тіло військового повезли в останній путь до рідної домівки. Траурний кортеж з тілом Миколи Сорочука Волинь зустрічатиме вранці 24 січня. Інформують, що орієнтовно о 8 ранку жалобний кортеж чекатимуть на межі Рівненської та Волинської областей на дорозі Дубно-Луцьк у селі Городниця. Опісля тіло військового повезуть в останній путь до рідної домівки, що в селі Лище.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що прощання із загиблим внаслідок ворожого снайперського обстрілу у зоні ООС на Донеччині бійцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ Миколою Сорочуком відбудеться спочатку у Маріуполі, а тоді вже на рідній Волині.
Полеглому під Маріуполем уродженцю села Лище Луцького району Миколі Сорочуку було всього 22 роки. Він загинув 22 січня 2020 року, в День Соборності України, від кулі ворожого снайпера. Також 23 січня у селі Лище Луцького району у пам'ять про загиблого бійця Миколи Сорочука провели жалобну лінійку. Хлопець через рік після закінчення школи пішов добровольцем на війну.
Попрощатися із загиблим бійцем можна буде завтра, 24 січня, у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька. Наступного дня, 25 січня, відбудеться громадська панахида та поховання.
Голова Волинської ОДА підписав розпорядження, що 24-25 січня в області оголосили дні жалоби за загиблим в ООС військовослужбовцем.
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Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства Волинські Новини.
Так, під час церемонії прощання були присутні військові капелани, бойові побратими, а також кохана дівчина Миколи.
Після панахиди автомобіль гуманітарного проєкту Збройних Сил України «Евакуація 200» повіз тіло військовослужбовця в останню путь – на рідну Волинь.
Відправа за загиблим воїном відбулася у Маріуполі о 16:00. Опісля тіло військового повезли в останній путь до рідної домівки. Траурний кортеж з тілом Миколи Сорочука Волинь зустрічатиме вранці 24 січня. Інформують, що орієнтовно о 8 ранку жалобний кортеж чекатимуть на межі Рівненської та Волинської областей на дорозі Дубно-Луцьк у селі Городниця. Опісля тіло військового повезуть в останній путь до рідної домівки, що в селі Лище.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що прощання із загиблим внаслідок ворожого снайперського обстрілу у зоні ООС на Донеччині бійцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ Миколою Сорочуком відбудеться спочатку у Маріуполі, а тоді вже на рідній Волині.
Полеглому під Маріуполем уродженцю села Лище Луцького району Миколі Сорочуку було всього 22 роки. Він загинув 22 січня 2020 року, в День Соборності України, від кулі ворожого снайпера. Також 23 січня у селі Лище Луцького району у пам'ять про загиблого бійця Миколи Сорочука провели жалобну лінійку. Хлопець через рік після закінчення школи пішов добровольцем на війну.
Попрощатися із загиблим бійцем можна буде завтра, 24 січня, у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька. Наступного дня, 25 січня, відбудеться громадська панахида та поховання.
Голова Волинської ОДА підписав розпорядження, що 24-25 січня в області оголосили дні жалоби за загиблим в ООС військовослужбовцем.
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