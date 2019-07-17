У дівчинки, яку п'яна матір покинула у візочку у Луцьку, – запалення легень. ВІДЕО

вчора ввечері патрульні виявили на вулиці Електроапаратній в Луцьку без нагляду дорослих, діагностували правосторонню пневмонію.



Настусі рік і 8 місяців. Нині вона в обласній інфекційній лікарні, - про це йдеться



Вчора у легкому одязі дитина 8 годин перебувала на вулиці в дитячому візочку без нагляду батьків, розповіла Суспільному речниця патрульних Ольга Бузулук. Сусіди, які помітили дитину, повідомили поліцію і передали дівчинку її хресній матері. Та викликала до малечі швидку.



"Дитинка поступила до нас в 12 годині ночі. Дитинку привезли в середній степені важкості. У минулому році в вересні дитина лікувалася у нас в лікарні, теж було запалення легень тотальне. Тепер на тому самому місці пішло загострення. І хворіє. В минулому році дитину мали ще дообстежити, але мама відмовлялася категорично. Нікуди не зверталася", - розповів лікар Петро Гагаловський.



Петро Гагаловський каже: вночі з дівчинкою була її хресна мати. Зранку до лікарні приходив чоловік, який назвався її татом, розповіла старша медсестра відділення Софія Іллюк. За її словами, до дитини він не заходив.



"Дитина адекватна, гарна, спілкується з нами. Весь час говорить мама, просить, щоб мама прийшла, а мама пішла в світ за очі", - каже старша медична сестра відділення Софія Іллюк.



Медсестра каже: одягом і іграшками дівчинку забезпечили у відділенні. Необхідне лікування надають за гроші лікарні. Маму, яку вчора патрульні знайшли на вулиці Рівненській у стані сильного алкогольного сп’яніння, нині розшукують, каже начальниця сектору ювенальної превенції Інна Остапович.



"На сьогоднішній день інспектори встановлюють місце перебування мами і тата даної дівчинки для з’ясування всіх обставин, що саме відбулося, чому вони залишили дитину без опіки і піклування і в небезпеці. Наразі це адміністративне правопорушення. Якщо не дай Боже будуть тяжкі наслідки з її здоров’ям - це можна інкримінувати як кримінальне правопорушення, це або обмеження, або позбавлення волі до 5 років", - розповіла начальниця сектору ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП в області Інна Остапович.



Начальник служби у справах дітей Луцької міської ради Федір Шульган розповів Суспільному телефоном, що це перший такий випадок, пов'язаний з цієї сім’єю. Сьогодні з 10-ї ранку батьки дівчинки повинні були прийти до служби на пояснення. Досі інспектори з ними не спілкувалися.



Зі слів Федора Шульгана, після вивчення умов проживання, способу життя і взаємостосунків в родині, вирішуватимуть подальшу долю дівчинки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дівчинки, яку, діагностували правосторонню пневмонію.рік і 8 місяців. Нині вона в обласній інфекційній лікарні, - про це йдеться в сюжеті "Суспільного" Вчора у легкому одязі дитина 8 годин перебувала на вулиці в дитячому візочку без нагляду батьків, розповіла Суспільному речниця патрульних. Сусіди, які помітили дитину, повідомили поліцію і передали дівчинку її хресній матері. Та викликала до малечі швидку."Дитинка поступила до нас в 12 годині ночі. Дитинку привезли в середній степені важкості. У минулому році в вересні дитина лікувалася у нас в лікарні, теж було запалення легень тотальне. Тепер на тому самому місці пішло загострення. І хворіє. В минулому році дитину мали ще дообстежити, але мама відмовлялася категорично. Нікуди не зверталася", - розповів лікар Петро Гагаловський.Петро Гагаловський каже: вночі з дівчинкою була її хресна мати. Зранку до лікарні приходив чоловік, який назвався її татом, розповіла старша медсестра відділенняЗа її словами, до дитини він не заходив."Дитина адекватна, гарна, спілкується з нами. Весь час говорить мама, просить, щоб мама прийшла, а мама пішла в світ за очі", - каже старша медична сестра відділення Софія Іллюк.Медсестра каже: одягом і іграшками дівчинку забезпечили у відділенні. Необхідне лікування надають за гроші лікарні. Маму, яку вчора патрульні знайшли на вулиці Рівненській у стані сильного алкогольного сп’яніння, нині розшукують, каже начальниця сектору ювенальної превенції Інна Остапович."На сьогоднішній день інспектори встановлюють місце перебування мами і тата даної дівчинки для з’ясування всіх обставин, що саме відбулося, чому вони залишили дитину без опіки і піклування і в небезпеці. Наразі це адміністративне правопорушення. Якщо не дай Боже будуть тяжкі наслідки з її здоров’ям - це можна інкримінувати як кримінальне правопорушення, це або обмеження, або позбавлення волі до 5 років", - розповіла начальниця сектору ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП в областіНачальник служби у справах дітей Луцької міської радирозповів Суспільному телефоном, що це перший такий випадок, пов'язаний з цієї сім’єю. Сьогодні з 10-ї ранку батьки дівчинки повинні були прийти до служби на пояснення. Досі інспектори з ними не спілкувалися.Зі слів Федора Шульгана, після вивчення умов проживання, способу життя і взаємостосунків в родині, вирішуватимуть подальшу долю дівчинки.

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