Українцям пояснили, як отримати е-пенсію
Сьогодні, 20:14
Отримати е-пенсію у новому форматі українці зможуть вже до кінця року через додаток або сайт “Дія”, заповнивши заяву.
Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Мінцифри.
“Як пенсіонер зможе отримати послугу в новому форматі? Сидячи на дивані, можна буде зайти на портал „Дія“ через сайт чи мобільний додаток і заповнити заяву. Потім заявник отримає повідомлення про призначення пенсії і зможе забрати посвідчення у сервісному центрі. Плануємо з Пенсійним фондом запустити новий формат послуги е-пенсія цього року”, — йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Мінцифри.
“Як пенсіонер зможе отримати послугу в новому форматі? Сидячи на дивані, можна буде зайти на портал „Дія“ через сайт чи мобільний додаток і заповнити заяву. Потім заявник отримає повідомлення про призначення пенсії і зможе забрати посвідчення у сервісному центрі. Плануємо з Пенсійним фондом запустити новий формат послуги е-пенсія цього року”, — йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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