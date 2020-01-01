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Українцям пояснили, як отримати е-пенсію

Українцям пояснили, як отримати е-пенсію
Отримати е-пенсію у новому форматі українці зможуть вже до кінця року через додаток або сайт “Дія”, заповнивши заяву.

Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Мінцифри.

“Як пенсіонер зможе отримати послугу в новому форматі? Сидячи на дивані, можна буде зайти на портал „Дія“ через сайт чи мобільний додаток і заповнити заяву. Потім заявник отримає повідомлення про призначення пенсії і зможе забрати посвідчення у сервісному центрі. Плануємо з Пенсійним фондом запустити новий формат послуги е-пенсія цього року”, — йдеться у повідомленні.

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Теги: е-пенсія, Україна
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