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До Луцька з`їхалися пластуни зі всієї України. ФОТО

До Луцька з`їхалися пластуни зі всієї України. ФОТО
В обласному центрі Волині розпочався пластовий всеукраїнський вишкіл впорядників.

Про це йдеться на сторінці департаменту сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Мета вишколу - виховання майбутніх провідників в Пласті.

"Учасниками вишколу є пластуни з усієї України, що виявили бажання стати впорядниками, тобто виховувати молоде покоління задля кращого майбутнього для України", - йдеться у дописі.

Захід проводиться за сприяння Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та Волинського центру національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства.

До Луцька з`їхалися пластуни зі всієї України. ФОТО
До Луцька з`їхалися пластуни зі всієї України. ФОТО
До Луцька з`їхалися пластуни зі всієї України. ФОТО
До Луцька з`їхалися пластуни зі всієї України. ФОТО
До Луцька з`їхалися пластуни зі всієї України. ФОТО


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Теги: Пласт, Луцьк
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