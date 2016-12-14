До Луцька з`їхалися пластуни зі всієї України. ФОТО
Сьогодні, 22:24
В обласному центрі Волині розпочався пластовий всеукраїнський вишкіл впорядників.
Про це йдеться на сторінці департаменту сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Мета вишколу - виховання майбутніх провідників в Пласті.
"Учасниками вишколу є пластуни з усієї України, що виявили бажання стати впорядниками, тобто виховувати молоде покоління задля кращого майбутнього для України", - йдеться у дописі.
Захід проводиться за сприяння Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та Волинського центру національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства.
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Про це йдеться на сторінці департаменту сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Мета вишколу - виховання майбутніх провідників в Пласті.
"Учасниками вишколу є пластуни з усієї України, що виявили бажання стати впорядниками, тобто виховувати молоде покоління задля кращого майбутнього для України", - йдеться у дописі.
Захід проводиться за сприяння Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та Волинського центру національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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