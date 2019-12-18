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Повідомили, коли в Луцьку запрацюють автоевакуатори

Повідомили, коли в Луцьку запрацюють автоевакуатори
Спецавтомобілі, які будуть евакуйовувати неправильно припарковані автівки, з`явитися на вулицях Луцька вже у травні.

Про повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на слова очільниці Департаменту муніципальної варти Юлії Сиротинської.

З її слів, автоевакуатори запрацювати вже в травні-червні 2020 року. Юлія Сиротинська каже, що вивчивши досвід Дніпра, Києва та низки інших міст України, прийшли до рішення, що купувати евакуатор за кошти міста нерозумно, адже він просто не окупиться.

Відтак, для цього планують залучити підрядника, якого оберуть на конкурсі.

«Роботу евакуатора плануємо запустити, орієнтовно, в травні-червні 2020 року. Адже окрім евакуації потрібно забезпечити спеціально обладнаний відповідний майданчик для зберігання автомобілів Ми над цим зараз працюємо та вивчаємо досвід колег з інших міст», – резюмує Юлія Сиротинська.

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Теги: Луцьк, Юлія Сиротинська, департамент муніципальної варти
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