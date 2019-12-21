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Українці отримуватимуть дві газові платіжки

Українці отримуватимуть дві газові платіжки
З 2020 року українці отримуватимуть по дві платіжки за газ — одну за спожите блакитне паливо, а іншу — за послугу з його доставки,

Вартість послуги з доставки газу буде розраховуватись індивідуально для кожного клієнта в залежності від обсягів його споживання, - пише Судово-юридична газета.

Платити за доставку можна буде щоквартально, раз на півроку, або раз на рік. Таким чином можна буде зекономити на сумах комісій за здійснення платежів. Це може бути актуальним для споживачів, які мають газові плиту та колонку — для них сума за доставку газу не перевищуватиме 16 гривень на місяць.

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Теги: газ, ціна
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