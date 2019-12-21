Українці отримуватимуть дві газові платіжки





Вартість послуги з доставки газу буде розраховуватись індивідуально для кожного клієнта в залежності від обсягів його споживання, - пише



Платити за доставку можна буде щоквартально, раз на півроку, або раз на рік. Таким чином можна буде зекономити на сумах комісій за здійснення платежів. Це може бути актуальним для споживачів, які мають газові плиту та колонку — для них сума за доставку газу не перевищуватиме 16 гривень на місяць.

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