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Вікторини і нові види опитування: у Telegram - оновлення

Вікторини і нові види опитування: у Telegram - оновлення
Розробники популярного месенджера Telegram оновили функцію опитування та додали три його види.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на вебсайт Telegram.

"Відтоді, як ми вперше додали опитування для груп та каналів, їх використовували для всього: від вирішення, куди піти на ланч, до організації акцій протестів. Сьогодні ми розширюємо можливості з трьома новими видами опитувань", - йдеться у повідомленні.

Розробники месенджера додали можливість відкритого опитування, де видно, хто і як проголосував, але й звичні анонімні голосування не прибрали. Також вони додали опитування, де можна обрати одразу кілька варіантів відповіді.

З'явилася і функція вікторини, де необхідно вибрати правильну відповідь. Для цього треба скористатися ботом @quizbot.

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Теги: Telegram, соцмережі
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