90% спортсменів-веслувальників - випускники волинського вишу. ВІДЕО





Спортсмени та тренери розповіли про специфіку тренувального процесу та підготовки до змагань. А також висловили подяку Факультету фізичної культури, спорту та здоров'я за допомогу у навчанні студентів та надання спортивної бази для тренувань, - пише



Один з тренерів зазначив, що 90 % спортсменів веслувальників є випускниками СНУ імені Лесі Українки, деякі з них проходять тренування в Токіо в збірній команді України з веслування на байдарках та каное.



Доцент Олександр Бичук розповів, що збірна веслувальників брала участь на Всеукраїнській Універсіаді, де зайняла перше місце, місті Дніпропетровськ.



В.о. декана Василь Пантік від імені професорсько-викладацького складу факультету висловив подяку студентам спортсменам та їх тренерам за вклад в спорт України, та запевнив у сприянні розвитку цього виду спорту і в подальшому.



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