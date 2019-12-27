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90% спортсменів-веслувальників - випускники волинського вишу. ВІДЕО

90% спортсменів-веслувальників - випускники волинського вишу. ВІДЕО
У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відбулася зустріч професорсько - викладацького складу Факультету фізичної культури, спорту та здоров’я зі студентами-веслувальниками та їхніми тренерами.

Спортсмени та тренери розповіли про специфіку тренувального процесу та підготовки до змагань. А також висловили подяку Факультету фізичної культури, спорту та здоров'я за допомогу у навчанні студентів та надання спортивної бази для тренувань, - пише Волинь-нова.

Один з тренерів зазначив, що 90 % спортсменів веслувальників є випускниками СНУ імені Лесі Українки, деякі з них проходять тренування в Токіо в збірній команді України з веслування на байдарках та каное.

Доцент Олександр Бичук розповів, що збірна веслувальників брала участь на Всеукраїнській Універсіаді, де зайняла перше місце, місті Дніпропетровськ.

В.о. декана Василь Пантік від імені професорсько-викладацького складу факультету висловив подяку студентам спортсменам та їх тренерам за вклад в спорт України, та запевнив у сприянні розвитку цього виду спорту і в подальшому.

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Теги: Луцьк, спорт, СНУ
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