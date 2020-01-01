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Волинська дзюдоїстка - бронзова призерка всеукраїнського турніру

Волинська дзюдоїстка - бронзова призерка всеукраїнського турніру
У Луцьку відбувся відкритий Всеукраїнський турнір із дзюдо “Кубок Континіуму” серед юнаків та дівчат 2003-2005 років народження.

Змагання відбувалися 17-18 січня на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні, - повідомляє газета "Полісся".

На змагання прибули команди з 12 областей України, а також із республік Білорусь і Молдова.

Юна борчиня Діана Дударчук (учениця 10 класу НВК №2 м.Каменя-Каширського і Камінь-Каширської ДЮСШ) у безкомпромісній боротьбі здобула бронзову нагороду.

Варто зазначити, що це був перший турнір у календарі Федерації дзюдо України і перший в Україні.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, спорт
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