Волинська дзюдоїстка - бронзова призерка всеукраїнського турніру
Сьогодні, 06:17
У Луцьку відбувся відкритий Всеукраїнський турнір із дзюдо “Кубок Континіуму” серед юнаків та дівчат 2003-2005 років народження.
Змагання відбувалися 17-18 січня на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні, - повідомляє газета "Полісся".
На змагання прибули команди з 12 областей України, а також із республік Білорусь і Молдова.
Юна борчиня Діана Дударчук (учениця 10 класу НВК №2 м.Каменя-Каширського і Камінь-Каширської ДЮСШ) у безкомпромісній боротьбі здобула бронзову нагороду.
Варто зазначити, що це був перший турнір у календарі Федерації дзюдо України і перший в Україні.
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Змагання відбувалися 17-18 січня на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні, - повідомляє газета "Полісся".
На змагання прибули команди з 12 областей України, а також із республік Білорусь і Молдова.
Юна борчиня Діана Дударчук (учениця 10 класу НВК №2 м.Каменя-Каширського і Камінь-Каширської ДЮСШ) у безкомпромісній боротьбі здобула бронзову нагороду.
Варто зазначити, що це був перший турнір у календарі Федерації дзюдо України і перший в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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