Волинська дзюдоїстка - бронзова призерка всеукраїнського турніру

У Луцьку відбувся відкритий Всеукраїнський турнір із дзюдо “Кубок Континіуму” серед юнаків та дівчат 2003-2005 років народження.Змагання відбувалися 17-18 січня на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні, - повідомляє газета "Полісся".На змагання прибули команди з 12 областей України, а також із республік Білорусь і Молдова.Юна борчиня(учениця 10 класу НВК №2 м.Каменя-Каширського і Камінь-Каширської ДЮСШ) у безкомпромісній боротьбі здобула бронзову нагороду.Варто зазначити, що це був перший турнір у календарі Федерації дзюдо України і перший в Україні.