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«Ексволинянин» Міха Горопевшек може перейти в «Динамо»

«Ексволинянин» Міха Горопевшек може перейти в «Динамо»
Колишній захисник "Волині" Міха Горопевшек може продовжити кар'єру в мінському "Динамо".

Про це інформує SportArena.

Нещодавно словенець залишив луцький клуб, за який виступав в 2015-2017 і 2018-2019 роках. Крім нього, "Волинь" розлучилася ще з п'ятьма гравцями.

У першій частині нинішнього сезону Горопевшек зіграв в 17 матчах за "Волинь", відзначившись чотирма голами.

У минулому році мінське Динамо зайняло четверте місце в чемпіонаті Білорусі. У складі команди виступає український півзахисник Дмитро Білоног.

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Теги: футбол, Міха Горопевшек
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