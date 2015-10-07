«Ексволинянин» Міха Горопевшек може перейти в «Динамо»

Міха Горопевшек може продовжити кар'єру в мінському "Динамо".



Про це інформує SportArena.



Нещодавно словенець залишив луцький клуб, за який виступав в 2015-2017 і 2018-2019 роках. Крім нього, "Волинь" розлучилася ще з п'ятьма гравцями.



У першій частині нинішнього сезону Горопевшек зіграв в 17 матчах за "Волинь", відзначившись чотирма голами.



У минулому році мінське Динамо зайняло четверте місце в чемпіонаті Білорусі. У складі команди виступає український півзахисник Дмитро Білоног.

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