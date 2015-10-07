«Ексволинянин» Міха Горопевшек може перейти в «Динамо»
Сьогодні, 08:10
Колишній захисник "Волині" Міха Горопевшек може продовжити кар'єру в мінському "Динамо".
Про це інформує SportArena.
Нещодавно словенець залишив луцький клуб, за який виступав в 2015-2017 і 2018-2019 роках. Крім нього, "Волинь" розлучилася ще з п'ятьма гравцями.
У першій частині нинішнього сезону Горопевшек зіграв в 17 матчах за "Волинь", відзначившись чотирма голами.
У минулому році мінське Динамо зайняло четверте місце в чемпіонаті Білорусі. У складі команди виступає український півзахисник Дмитро Білоног.
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Про це інформує SportArena.
Нещодавно словенець залишив луцький клуб, за який виступав в 2015-2017 і 2018-2019 роках. Крім нього, "Волинь" розлучилася ще з п'ятьма гравцями.
У першій частині нинішнього сезону Горопевшек зіграв в 17 матчах за "Волинь", відзначившись чотирма голами.
У минулому році мінське Динамо зайняло четверте місце в чемпіонаті Білорусі. У складі команди виступає український півзахисник Дмитро Білоног.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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