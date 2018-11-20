У Дніпрі п`яний водій наїхав на пішоходів: серед постраждалих - дитина
Сьогодні, 01:09
У Дніпрі водій у стані алкогольного сп'яніння наїхав на пішоходів. В результаті постраждали чотири людини, серед них – 12-річний хлопчик.
За інформацією поліції, ДТП сталась приблизно о 17:40 на вулиці Ударників, - пише Канал24.
Відомо, що 47-річний водій автомобіля Мерседес Sprinter виїхав на трамвайні колії. А коли намагався уникнути зіткнення з трамваєм, наїхав на пішоходів.
Всі постраждалі доставлені в лікарню.
Поліцейські вже відкрили кримінальні провадження за кримінальною статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
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За інформацією поліції, ДТП сталась приблизно о 17:40 на вулиці Ударників, - пише Канал24.
Відомо, що 47-річний водій автомобіля Мерседес Sprinter виїхав на трамвайні колії. А коли намагався уникнути зіткнення з трамваєм, наїхав на пішоходів.
Всі постраждалі доставлені в лікарню.
Поліцейські вже відкрили кримінальні провадження за кримінальною статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
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