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На Закарпатті стався землетрус

На Закарпатті стався землетрус
У Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю, передає "УНІАН".

Землетрус зафіксували учора, 23 січня, о 23:03. Джерело землетрусу - в районі міста Виноградів на глибині 6 км.

Що стосується землетрусу, він був ледь помітний, адже його магнітуда за шкалою Ріхрета склала 2,9 бали. Хоча, деякі мешканці району дійсно помітили вібрацію й повідомляють про це у соцмережах.

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Теги: землетрус, Закарпаття
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