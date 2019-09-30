На Закарпатті стався землетрус





Про це повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю, передає "



Землетрус зафіксували учора, 23 січня, о 23:03. Джерело землетрусу - в районі міста Виноградів на глибині 6 км.



Що стосується землетрусу, він був ледь помітний, адже його магнітуда за шкалою Ріхрета склала 2,9 бали. Хоча, деякі мешканці району дійсно помітили вібрацію й повідомляють про це у соцмережах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера.Про це повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю, передає " УНІАН ".Землетрус зафіксували учора, 23 січня, о 23:03. Джерело землетрусу - в районі міста Виноградів на глибині 6 км.Що стосується землетрусу, він був ледь помітний, адже його магнітуда за шкалою Ріхрета склала 2,9 бали. Хоча, деякі мешканці району дійсно помітили вібрацію й повідомляють про це у соцмережах.

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