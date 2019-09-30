На Закарпатті стався землетрус
Сьогодні, 09:54
У Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю, передає "УНІАН".
Землетрус зафіксували учора, 23 січня, о 23:03. Джерело землетрусу - в районі міста Виноградів на глибині 6 км.
Що стосується землетрусу, він був ледь помітний, адже його магнітуда за шкалою Ріхрета склала 2,9 бали. Хоча, деякі мешканці району дійсно помітили вібрацію й повідомляють про це у соцмережах.
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Про це повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю, передає "УНІАН".
Землетрус зафіксували учора, 23 січня, о 23:03. Джерело землетрусу - в районі міста Виноградів на глибині 6 км.
Що стосується землетрусу, він був ледь помітний, адже його магнітуда за шкалою Ріхрета склала 2,9 бали. Хоча, деякі мешканці району дійсно помітили вібрацію й повідомляють про це у соцмережах.
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