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У Луцьку п'янючий водій влетів в електроопору і дивом не скалічив себе та свого сина

У Луцьку п'янючий водій влетів в електроопору і дивом не скалічив себе та свого сина
Аварія за участю нетверезого водія трапилась учора, 23 січня, близько 17-ї години вечора на вулиці Теремнівській у Луцьку. У результаті - вщент розбитий автомобіль.

Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.

Заявник повідомив патрульним, що водій Chevrolet Aveo зіткнувся з його автомобілем і поїхав, однак через кілька десятків метрів наїхав на електроопору.

Транспортний засіб винуватця зазнав значних механічних пошкоджень. На щастя, водій та його син-підліток не постраждали.

Освідування підтвердило сильне алкогольне сп’яніння у керманича – 2,57 проміле. На 42-річного порушника винесли постанову та склали три протоколи.

У Луцьку п'янючий водій влетів в електроопору і дивом не скалічив себе та свого сина
У Луцьку п'янючий водій влетів в електроопору і дивом не скалічив себе та свого сина



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Теги: аварія, Луцьк
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