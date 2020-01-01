У Луцьку п'янючий водій влетів в електроопору і дивом не скалічив себе та свого сина
Сьогодні, 10:03
Аварія за участю нетверезого водія трапилась учора, 23 січня, близько 17-ї години вечора на вулиці Теремнівській у Луцьку. У результаті - вщент розбитий автомобіль.
Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Заявник повідомив патрульним, що водій Chevrolet Aveo зіткнувся з його автомобілем і поїхав, однак через кілька десятків метрів наїхав на електроопору.
Транспортний засіб винуватця зазнав значних механічних пошкоджень. На щастя, водій та його син-підліток не постраждали.
Освідування підтвердило сильне алкогольне сп’яніння у керманича – 2,57 проміле. На 42-річного порушника винесли постанову та склали три протоколи.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Заявник повідомив патрульним, що водій Chevrolet Aveo зіткнувся з його автомобілем і поїхав, однак через кілька десятків метрів наїхав на електроопору.
Транспортний засіб винуватця зазнав значних механічних пошкоджень. На щастя, водій та його син-підліток не постраждали.
Освідування підтвердило сильне алкогольне сп’яніння у керманича – 2,57 проміле. На 42-річного порушника винесли постанову та склали три протоколи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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