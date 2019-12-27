Куди піти у Луцьку 24–26 січня: підбірка найцікавіших подій





Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує переглянути добірку подій, які допоможуть розвантажити мозок після важкого робочого тижня.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]



Нагадаємо, 22 січня на Сході України Волинь втратила Героя Миколу Сорочука. Тож



П'ятниця, 24 січня



Подія: Lutsk Nétwork

Тип заходу: Вечір спілкування

Місце: Молодіжний центр YouthСфера (м.Луцьк, вул. Винниченка, 67/ 6 поверх).

Початок: 18:00

Що обіцяють: Цей захід передбачений для людей, яким подобається спілкуватися і для тих, хто знає, що таке «нетворкінг». У програмі: тепле спілкування у вільному форматі, спільний перегляд короткометажки про знайомства офлайн (old-school метод для хіпстерів) та мультику We Bare Bears («Ми звичайні ведмеді»), воркшоп «Як отримувати більше радості й користі від спілкування», хенд-мейд майстер-клас по створенню браслетів з ниток (так званих «фенечок»).



Реєстрація на подію.







Подія: Презентація книжки Ірини Славінської «Мої запасні життя»

Тип заходу: Презентація книги

Місце: Книгарня «Є»

Початок: 18:30

Що обіцяють: У п’ятницю, 24 січня Ірина Славінська презентує збірку есеїв «Мої запасні життя». Книжка увійшла до довгого списку премії «Книга року ВВС-2019» у категорії «Есеїстика» та до довгого списку Премії імені Юрії Шевельова. Про історію та ідею написання книжки, тривоги міленіалів та роль радіо у житті авторка буде спілкуватися із Ella Yatsuta.



«Мої запасні життя» — дебют Ірини Славінської в есеїстиці. Ця книжка — клаптикова ковдра, зібрана зі спогадів, рефлексій та міркувань. Журналістка, перекладачка та продюсерка «Радіо Культура», членкиня Українського ПЕН Ірина Славінська розмірковує про особисту історію, історію родини і роду, збирає докупи пазли спогадів з дитинства, навчання, подорожей, робочі ситуації з перекладацької і журналістської справ — аж до подій недавнього часу. Це визначення важливих у житті моментів — певних якорів і культурних кодів, якими залогінюємо себе у сучасну реальність. Маркування втрачених ланок пам’яті, які потребують усвідомлення, але не завжди підлягають відновленню. Історії інших людей, а чи навіть інших країн, які можна проживати, наче власні запасні життя.



«В центрі уваги цієї книжки — тривоги та неврози уявних і цілком реальних 30-літніх. Альбом фотографій, полиця VHS, бібліотека та улюблений плейліст — можливі інструменти подолання тих тривог. Чи то ескапізм, чи то самозанурення та рефлексія», — каже Ірина Славінська.



Ірина Славінська — продюсерка «Радіо Культура», перекладачка, журналістка. З 2006 року працює в медіа. Долучилася до команди, що відновила роботу «Громадського радіо» 2013 року. З квітня 2018 року працює у команді Суспільного мовлення. Лауреатка премії імені Олександра Кривенка 2019 року. Координаторка програми проти сексизму в медіа та політиці «Повага».



Захід відбудеться в рамках III Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера».







Подія: Відкриття виставки Ольги Кузюри «Втрачена присутність»

Тип заходу: Відкриття виставки

Місце: Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків. Карбишева, 1, Луцьк, 43023

Початок: 17:00

Що обіцяють: Запрошують усіх на відкриття персональної виставки Ольги Кузюри «Втрачена присутність», що відбудеться 24 січня о 17.00 в #МСУМК!



Під час відкриття вхід вільний. Тел.: 066 142 51 18







Подія: Презентація фільму «Соловей співає. Доки голос має»

Тип заходу: Презентація фільму

Місце: Палац культури міста Луцька

Початок: 18:00

Що обіцяють: 24 січня о 18.00 в Палаці культури Луцька відбудеться презентація фільму про українську мову «Соловей співає. Доки голос має». Перед показом - зустріч з режисером фільму Сергієм Кримським та письменницею й громадською діячкою Ларисою Ніцой.



Вхід по запрошеннях. Для детальної інформації телефонуйте: 0997149830 (Дмитро), 0501422407 (Іванна), 0506742783 (Інна), 0975493359 (Наталія).







Подія: Олександр Божик

Тип заходу: Концерт

Місце: Драмтеатр

Початок: 19:00

Що обіцяють: Масштабне музичне дійство на чолі з скрипалем-віртуозом Олександром Божиком у супроводі потужного рок-оркестру охопить увесь спектр ваших емоцій! Світові хіти, авторська музика, класика у сучасній обробці та саундтреки до кінофільмів – усе це органічно поєдналося в неймовірно-енергетичному музичному шоу, яке було занесено до «Книги Рекордів України»!



Олександр Божик – скрипаль-віртуоз, композитор, шоу-мен, явище у сучасному музичному просторі. Майстер поєднувати неперевершене виконання та видовищне шоу. Йому однаково підвладні як класика, так і рок, поп, етно-музика. Суперфіналіст популярного шоу «Україна має талант», рекордсмен «Книги Рекордів України», учасник багатьох талант-шоу серед яких «Хвилина слави», «Британія має талант», «Італія має талант». Після свого феєричного виступу на польському шоу «Mam talent» його назвали «Джиммі Хендріксом серед скрипалів».



Квиток на концерт Олександра Божика у супроводі великого рок-оркестру – це найкращий подарунок до Новорічних свят! Музика Вівальді, Гріга, Coldplay, Imagine Dragons, Nirvana, AC/DC, Майкла Джексона, Ханса Ціммера та інших створять неймовірний настрій на увесь наступний рік!



Квитки можна придбати за







Субота, 25 січня



Подія: Літературний вечір у Львівській майстерні шоколаду

Тип заходу: Літературний вечір

Місце: Львівська майстерня шоколаду (пр-т Волі, 15)

Початок: 19:00

Що обіцяють: «Відтепер у нашій «Львівській майстерні шоколаду» будуть відбуватись теплі вечори з солодким присмаком поезії та музики! Розпочнемо цю традицію з проведення літературного вечора Катерини Рубан під гітарний супровід Сергія Гончаренка», – пишуть організатори. Катерина - луцька поетка-мандрівниця, закохана в книги. Сергій - віртоуз у своїй справі з бездоганним музичним смаком. Обоє поділяться словами та звуками, римами і ритмами, віршами і мелодіями.



Бронювання столиків за номером телефону 095 072 1583







Подія: Дитяча субота: майстер-клас зі створення гнома

Тип заходу: Майстер-клас

Місце: Книгарня «Є»

Початок: 16:00

Що обіцяють: Книгарня «Є» запрошує дітей віком від 7 до 12 років на майстер-клас із створення гнома. Захід відбудеться 25 січня. Початок – о 16:00. Попередня реєстрація за номером 050 15 84 770 (Ірина).



«Ці веселі гноми нікого не залишать без усмішки! Їхні витівки – це невичерпне джерело для сюжетів казок та мультфільмів! Тож майструємо цих дивакуватих персонажів і читаємо разом історії про їхнє «гном’яче» життя із книгарнею «Є», – пишуть організатори.







Неділя, 26 січня



Подія: Вечір кінохітів з Мікаелем Гюлазяном

Тип заходу: Кіно

Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club

Початок: 19:30

Що обіцяють: Мікаель Гюлазян спеціально для Цитри підготував програму творів із шедеврів світового кінематографу. Він є одним з найкращих віртуозів у грі на фортепіано на Волині. Буде розмовляти музикою з гостями Цитри. Програма буде орієнтовно годину без перерви.



Вхід 50 грн. Деталі - 050-8802-555







Подія: Візьми під контроль

Тип заходу: Тренінг

Місце: Молодіжний центр Волині (вул. Градний узвіз, 5)

Початок: 12:00

Що обіцяють: Під час цього заходу, учасники будуть розбиратися, як боротися із протиріччями внутрішнього «Я» та отримають поради від досвідчених спікерів про те, як віднайти свій емоційний баланс.



Реєстрація за







24 – 26 січня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: Погані хлопці назавжди

Жанр: Бойовик, трилер, комедія, кримінал

Місце: «Premier City»

Початок: 12:10; 14:35; 17:00; 18:15; 19:25; 20:40; 21:50; 23:10

Про що фільм: Бернетт посварився з напарником, залишив службу в поліції Маямі і зайнявся приватною розшуковою діяльністю. Лоурі тим часом переживає кризу середнього віку і подумує зав'язати з парубоцьким життям. Паралельно йому доводиться розбиратися з новим нахабним партнером. «Поганим хлопцям» доводиться знову об'єднатися, коли за ними починає полювання албанський найманець, який бажає помститися за смерть свого брата. Щоб вижити, колишні напарники повинні забути про старі образи.







Фільм: Баранчик Шон: Фермагеддон

Жанр: Мультфільм, фантастика, комедія, пригоди, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 10:10; 12:00; 16:00

Про що фільм: Дивні вогні над містом віщують прибуття таємничого гостя з далекої галактики... Чарівна і весела Лу-Ла зазнає аварії неподалік від ферми Шона. Інопланетні здатності і прокази невгамовної Лу-Ли зачаровують отару, і Шон вирішує допомогти неземному другові знайти її корабель. Але він не знає, що зловісне агентство по полюванню на інопланетян вже йде по їх сліду. Чи зможуть Шон і його друзі запобігти Фермагеддон, поки не стало надто пізно?







Фільм: ЕКС

Жанр: Бойовик, кримінал

Місце: «Premier City»

Початок: 10:40; 18:00

Про що фільм: На дворі 1932 рік. Чи не найприємніший час в історії України, адже тоді наша територія була розділена між іншими великими державами - здебільшого, Радянським Союзом і Польщею. І ось жителі населеного пункту під назвою Грудек Ягеллонський в Галичині вирішили пограбувати поштове відділення для потреб опору. Чорний, Зюк, Явір і Терен як представники Української військової організації продумали відмінний план пограбування. Головне, щоб ніхто з цивільних не постраждав - це не в їхніх інтересах. Всю цю справу хлопці вважають політичною акцією, адже гроші підуть для відновлення української держави. Перш за все, вони хотіли привернути увагу до революційної діяльності, але все це перетворилося в жорстоку криваву бійню.







Фільм: Кролик Джоджо

Жанр: Комедія, драма

Місце: «Premier City»

Початок: 13:50; 22:00

Про що фільм: Десятирічний німецький хлопчик ДжоДжо живе зі своєю матір'ю в непоганому будинку. Йому не дуже везе в житті - батька він втратив, однолітки дуже часто просто насміхаються з нього, адже він незграбний і часто потрапляє в якісь пригоди. Хлопчику дуже самотньо, тому він придумав собі уявного друга - Адольфа Гітлера. Ні, він не схожий на того відомого диктатора рисами характеру, і ДжоДжо з ним весело. Адольф замінює йому батька, нехай це і лише частина підсвідомості хлопчика... Одного разу він знайшов у себе в будинку несподівану гостю - маленьку дівчинку-єврейку, яку його мама ховає під час Другої світової війни. Нехай ДжоДжо виховували як нациста, але він перейнявся любов'ю до цієї дівчинки, яку мав би ненавидіти.







Фільм: Дівчина у лабіринті

Жанр: Трилер, детектив

Місце: «Premier City»

Початок: 20:30

Про що фільм: Саманта прокидається зі зламаною ногою в кімнаті без вікон. Вона дезорієнтована і нічого не пам'ятає. Кримінальний психолог доктор Грін пояснює переляканій дівчині, що її викрали 15 років тому. Якимось дивом у Саманти вдалося втекти, і тепер психологу потрібно проникнути в її розум, щоб знайти викрадача.

Крім Гріна, випадком Саманти займається приватний детектив Бруно Генк, для якого пошуки викрадача - таємничої людини в масці - повинні стати останньою справою життя. Спроба розгадати таємницю Саманти перетворюється в гонку в лабіринті, де кожна підказка може стати пасткою, а за кожними дверима може таїтися смерть.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Хороша весна цієї зими», – подекуди жартома описують цьогорічну погоду лучани, однак специфічна погода не стає на заваді цікаво і з користю проводити вихідні і відпочивати після напружених робочих днів. Нехай катання на санках і лижах доводиться відкладати, проте організатори заходів у Луцьку підготували не менш цікаву програму для місцевих та гостей.пропонує переглянути добірку подій, які допоможуть розвантажити мозок після важкого робочого тижня.Нагадаємо, 22 січня на Сході України Волинь втратила Героя. Тож 24-25 січня в області оголосили дні жалоби за загиблим . З огляду на це та з поваги до подвигу земляка організатори заходів дещо скоригували програму або перенесли деякі із подій.Подія:Тип заходу: Вечір спілкуванняМісце: Молодіжний центр YouthСфера (м.Луцьк, вул. Винниченка, 67/ 6 поверх).Початок: 18:00Що обіцяють: Цей захід передбачений для людей, яким подобається спілкуватися і для тих, хто знає, що таке «нетворкінг». У програмі: тепле спілкування у вільному форматі, спільний перегляд короткометажки про знайомства офлайн (old-school метод для хіпстерів) та мультику We Bare Bears («Ми звичайні ведмеді»), воркшоп «Як отримувати більше радості й користі від спілкування», хенд-мейд майстер-клас по створенню браслетів з ниток (так званих «фенечок»).Подія:Тип заходу: Презентація книгиМісце: Книгарня «Є»Початок: 18:30Що обіцяють: У п’ятницю, 24 січня Ірина Славінська презентує збірку есеїв «Мої запасні життя». Книжка увійшла до довгого списку премії «Книга року ВВС-2019» у категорії «Есеїстика» та до довгого списку Премії імені Юрії Шевельова. Про історію та ідею написання книжки, тривоги міленіалів та роль радіо у житті авторка буде спілкуватися із Ella Yatsuta.«Мої запасні життя» — дебют Ірини Славінської в есеїстиці. Ця книжка — клаптикова ковдра, зібрана зі спогадів, рефлексій та міркувань. Журналістка, перекладачка та продюсерка «Радіо Культура», членкиня Українського ПЕН Ірина Славінська розмірковує про особисту історію, історію родини і роду, збирає докупи пазли спогадів з дитинства, навчання, подорожей, робочі ситуації з перекладацької і журналістської справ — аж до подій недавнього часу. Це визначення важливих у житті моментів — певних якорів і культурних кодів, якими залогінюємо себе у сучасну реальність. Маркування втрачених ланок пам’яті, які потребують усвідомлення, але не завжди підлягають відновленню. Історії інших людей, а чи навіть інших країн, які можна проживати, наче власні запасні життя.«В центрі уваги цієї книжки — тривоги та неврози уявних і цілком реальних 30-літніх. Альбом фотографій, полиця VHS, бібліотека та улюблений плейліст — можливі інструменти подолання тих тривог. Чи то ескапізм, чи то самозанурення та рефлексія», — каже Ірина Славінська.Ірина Славінська — продюсерка «Радіо Культура», перекладачка, журналістка. З 2006 року працює в медіа. Долучилася до команди, що відновила роботу «Громадського радіо» 2013 року. З квітня 2018 року працює у команді Суспільного мовлення. Лауреатка премії імені Олександра Кривенка 2019 року. Координаторка програми проти сексизму в медіа та політиці «Повага».Захід відбудеться в рамках III Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера».Подія:Тип заходу: Відкриття виставкиМісце: Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків. Карбишева, 1, Луцьк, 43023Початок: 17:00Що обіцяють: Запрошують усіх на відкриття персональної виставки Ольги Кузюри «Втрачена присутність», що відбудеться 24 січня о 17.00 в #МСУМК!Під час відкриття вхід вільний. Тел.: 066 142 51 18Подія:Тип заходу: Презентація фільмуМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 18:00Що обіцяють: 24 січня о 18.00 в Палаці культури Луцька відбудеться презентація фільму про українську мову «Соловей співає. Доки голос має». Перед показом - зустріч з режисером фільму Сергієм Кримським та письменницею й громадською діячкою Ларисою Ніцой.Вхід по запрошеннях. Для детальної інформації телефонуйте: 0997149830 (Дмитро), 0501422407 (Іванна), 0506742783 (Інна), 0975493359 (Наталія).Подія:Тип заходу: КонцертМісце: ДрамтеатрПочаток: 19:00Що обіцяють: Масштабне музичне дійство на чолі з скрипалем-віртуозом Олександром Божиком у супроводі потужного рок-оркестру охопить увесь спектр ваших емоцій! Світові хіти, авторська музика, класика у сучасній обробці та саундтреки до кінофільмів – усе це органічно поєдналося в неймовірно-енергетичному музичному шоу, яке було занесено до «Книги Рекордів України»!Олександр Божик – скрипаль-віртуоз, композитор, шоу-мен, явище у сучасному музичному просторі. Майстер поєднувати неперевершене виконання та видовищне шоу. Йому однаково підвладні як класика, так і рок, поп, етно-музика. Суперфіналіст популярного шоу «Україна має талант», рекордсмен «Книги Рекордів України», учасник багатьох талант-шоу серед яких «Хвилина слави», «Британія має талант», «Італія має талант». Після свого феєричного виступу на польському шоу «Mam talent» його назвали «Джиммі Хендріксом серед скрипалів».Квиток на концерт Олександра Божика у супроводі великого рок-оркестру – це найкращий подарунок до Новорічних свят! Музика Вівальді, Гріга, Coldplay, Imagine Dragons, Nirvana, AC/DC, Майкла Джексона, Ханса Ціммера та інших створять неймовірний настрій на увесь наступний рік!Квитки можна придбати за посиланням Подія:Тип заходу: Літературний вечірМісце: Львівська майстерня шоколаду (пр-т Волі, 15)Початок: 19:00Що обіцяють: «Відтепер у нашій «Львівській майстерні шоколаду» будуть відбуватись теплі вечори з солодким присмаком поезії та музики! Розпочнемо цю традицію з проведення літературного вечора Катерини Рубан під гітарний супровід Сергія Гончаренка», – пишуть організатори. Катерина - луцька поетка-мандрівниця, закохана в книги. Сергій - віртоуз у своїй справі з бездоганним музичним смаком. Обоє поділяться словами та звуками, римами і ритмами, віршами і мелодіями.Бронювання столиків за номером телефону 095 072 1583Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Книгарня «Є»Початок: 16:00Що обіцяють: Книгарня «Є» запрошує дітей віком від 7 до 12 років на майстер-клас із створення гнома. Захід відбудеться 25 січня. Початок – о 16:00. Попередня реєстрація за номером 050 15 84 770 (Ірина).«Ці веселі гноми нікого не залишать без усмішки! Їхні витівки – це невичерпне джерело для сюжетів казок та мультфільмів! Тож майструємо цих дивакуватих персонажів і читаємо разом історії про їхнє «гном’яче» життя із книгарнею «Є», – пишуть організатори.Подія:Тип заходу: КіноМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: Мікаель Гюлазян спеціально для Цитри підготував програму творів із шедеврів світового кінематографу. Він є одним з найкращих віртуозів у грі на фортепіано на Волині. Буде розмовляти музикою з гостями Цитри. Програма буде орієнтовно годину без перерви.Вхід 50 грн. Деталі - 050-8802-555Подія:Тип заходу: ТренінгМісце: Молодіжний центр Волині (вул. Градний узвіз, 5)Початок: 12:00Що обіцяють: Під час цього заходу, учасники будуть розбиратися, як боротися із протиріччями внутрішнього «Я» та отримають поради від досвідчених спікерів про те, як віднайти свій емоційний баланс.Реєстрація за посиланням Фільм:Жанр: Бойовик, трилер, комедія, криміналМісце: «Premier City»Початок: 12:10; 14:35; 17:00; 18:15; 19:25; 20:40; 21:50; 23:10Про що фільм: Бернетт посварився з напарником, залишив службу в поліції Маямі і зайнявся приватною розшуковою діяльністю. Лоурі тим часом переживає кризу середнього віку і подумує зав'язати з парубоцьким життям. Паралельно йому доводиться розбиратися з новим нахабним партнером. «Поганим хлопцям» доводиться знову об'єднатися, коли за ними починає полювання албанський найманець, який бажає помститися за смерть свого брата. Щоб вижити, колишні напарники повинні забути про старі образи.Фільм:Жанр: Мультфільм, фантастика, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:10; 12:00; 16:00Про що фільм: Дивні вогні над містом віщують прибуття таємничого гостя з далекої галактики... Чарівна і весела Лу-Ла зазнає аварії неподалік від ферми Шона. Інопланетні здатності і прокази невгамовної Лу-Ли зачаровують отару, і Шон вирішує допомогти неземному другові знайти її корабель. Але він не знає, що зловісне агентство по полюванню на інопланетян вже йде по їх сліду. Чи зможуть Шон і його друзі запобігти Фермагеддон, поки не стало надто пізно?Фільм:Жанр: Бойовик, криміналМісце: «Premier City»Початок: 10:40; 18:00Про що фільм: На дворі 1932 рік. Чи не найприємніший час в історії України, адже тоді наша територія була розділена між іншими великими державами - здебільшого, Радянським Союзом і Польщею. І ось жителі населеного пункту під назвою Грудек Ягеллонський в Галичині вирішили пограбувати поштове відділення для потреб опору. Чорний, Зюк, Явір і Терен як представники Української військової організації продумали відмінний план пограбування. Головне, щоб ніхто з цивільних не постраждав - це не в їхніх інтересах. Всю цю справу хлопці вважають політичною акцією, адже гроші підуть для відновлення української держави. Перш за все, вони хотіли привернути увагу до революційної діяльності, але все це перетворилося в жорстоку криваву бійню.Фільм:Жанр: Комедія, драмаМісце: «Premier City»Початок: 13:50; 22:00Про що фільм: Десятирічний німецький хлопчик ДжоДжо живе зі своєю матір'ю в непоганому будинку. Йому не дуже везе в житті - батька він втратив, однолітки дуже часто просто насміхаються з нього, адже він незграбний і часто потрапляє в якісь пригоди. Хлопчику дуже самотньо, тому він придумав собі уявного друга - Адольфа Гітлера. Ні, він не схожий на того відомого диктатора рисами характеру, і ДжоДжо з ним весело. Адольф замінює йому батька, нехай це і лише частина підсвідомості хлопчика... Одного разу він знайшов у себе в будинку несподівану гостю - маленьку дівчинку-єврейку, яку його мама ховає під час Другої світової війни. Нехай ДжоДжо виховували як нациста, але він перейнявся любов'ю до цієї дівчинки, яку мав би ненавидіти.Фільм:Жанр: Трилер, детективМісце: «Premier City»Початок: 20:30Про що фільм: Саманта прокидається зі зламаною ногою в кімнаті без вікон. Вона дезорієнтована і нічого не пам'ятає. Кримінальний психолог доктор Грін пояснює переляканій дівчині, що її викрали 15 років тому. Якимось дивом у Саманти вдалося втекти, і тепер психологу потрібно проникнути в її розум, щоб знайти викрадача.Крім Гріна, випадком Саманти займається приватний детектив Бруно Генк, для якого пошуки викрадача - таємничої людини в масці - повинні стати останньою справою життя. Спроба розгадати таємницю Саманти перетворюється в гонку в лабіринті, де кожна підказка може стати пасткою, а за кожними дверима може таїтися смерть.

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