вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «ПортCity» – концерт дитячих талантів*

У «ПортCity» – концерт дитячих талантів*
Свята вже минули, та це – не привід засмучуватися. Щоб підтримати відчуття свята, 26 січня в ТРЦ «ПортCity» відбудеться дитячий концерт «Зимові феєрії».

Про це повідомляє пресслужба закладу.

Маленькі учасники із великими талантами з театральної студії Наталії Журавльової, балетної студії «Жизель», театральної студії «Бешкетники» та школи східного танцю «Аміра» обіцяють влаштувати незабутнє дійство.

Тож чекають усіх 26 січня о 15:00 в ТРЦ «ПортCity».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ТРЦ «ПортCity»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку нетверезий водій хотів підкупити патрульного
Сьогодні, 10:59
Проект «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для сина волинського Героя
Сьогодні, 10:52
У «ПортCity» – концерт дитячих талантів*
Сьогодні, 10:31
У Польщі загинув молодий заробітчанин з Волині
Сьогодні, 10:09
У Луцьку п'янючий водій влетів в електроопору і дивом не скалічив себе та свого сина
Сьогодні, 10:03
Схожі новини
У кінотеатрі «PremierCity» відбудеться зустріч з творцями фільму «Наші котики» У кінотеатрі «PremierCity» відбудеться зустріч з творцями фільму «Наші котики»
23 січень, 09:11
ТРЦ «ПортCity» дарує путівку на море до Дня закоханих* ТРЦ «ПортCity» дарує путівку на море до Дня закоханих*
17 січень, 09:03
ТРЦ «ПортCity» дарує путівку на море до Дня закоханих* ТРЦ «ПортCity» дарує путівку на море до Дня закоханих*
13 січень, 09:31
Арена розваг «GeneratorCity» запрошує охочих у професійну «Школу роллера»* Арена розваг «GeneratorCity» запрошує охочих у професійну «Школу роллера»*
12 грудень, 2019, 19:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хвороба прогресує і часу на порятунок обмаль: просять допомогти жінці з Волині
Сьогодні, 11:19
 0
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:09
 0
Куди піти у Луцьку 24–26 січня: підбірка найцікавіших подій
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцьку нетверезий водій хотів підкупити патрульного
Сьогодні, 10:59
 0
Проект «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для сина волинського Героя
Сьогодні, 10:52
 0
Медіа
відео
1/8