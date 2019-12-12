У «ПортCity» – концерт дитячих талантів*
Сьогодні, 10:31
Свята вже минули, та це – не привід засмучуватися. Щоб підтримати відчуття свята, 26 січня в ТРЦ «ПортCity» відбудеться дитячий концерт «Зимові феєрії».
Про це повідомляє пресслужба закладу.
Маленькі учасники із великими талантами з театральної студії Наталії Журавльової, балетної студії «Жизель», театральної студії «Бешкетники» та школи східного танцю «Аміра» обіцяють влаштувати незабутнє дійство.
Тож чекають усіх 26 січня о 15:00 в ТРЦ «ПортCity».
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
Маленькі учасники із великими талантами з театральної студії Наталії Журавльової, балетної студії «Жизель», театральної студії «Бешкетники» та школи східного танцю «Аміра» обіцяють влаштувати незабутнє дійство.
Тож чекають усіх 26 січня о 15:00 в ТРЦ «ПортCity».
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