Проект «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для сина волинського Героя
Сьогодні, 10:52
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Джам Ігнатій невдовзі зустріне 5-тий день народження. Хлопчина є сином Джама Ярослава Миколайовича, старшого солдата, який за контрактом воював на Луганщині. Чоловік повернувся додому у відпустку, але рідних про проблеми зі здоров’ям не став повідомляти, навіть встиг пройти курс лікування у Львові, про що дружина також не знала. Та нещадна хвороба, набута в АТО, забрала його життя вже через 3 місяці після встановлення діагнозу і 6 червня 2018 року Ярослава Миколайовича не стало. Напівсиротами лишилися двоє синочків, а молодій дружині довелося носити статус удови.
Зараз Ігнатій залюбки відвідує дитячий садочок у Луцьку, свою найулюбленішу групу «Барвінок». Двічі на тиждень тут же при садочку займається додатково танцями і вивчає англійську мову. Та й друзів у нашого іменинника безліч, бо хлопчик росте хоч і спокійним, але досить комунікабельним. Тож знайти спільну мову з однолітками для Ігната не проблема. Хоча часом любить лишатися наодинці – лише він та його іграшки.
До слова, найулюбленішою забавкою нашого іменинника є різного плану трансформери. А зі своїм старшим братиком Матвієм вони із задоволенням влаштовують турніри з настільного футболу, ганяють м’яча на подвір’ї, катаються на велосипедах і просто гуляють.
Безумовним авторитетом для Ігнатія є його матуся Тетяна. Хлопчик знає, що його ненька – найкраща, у всьому його підтримує та допомагає. Цього літа Тетяні вдалося за свій кошт відпочити з дітками у Єгипті. Ігнат тяжко переніс переліт, тож враження про відпустку були зіпсовані.
Маєте бажання підтримати дитину – переказуйте кошти Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).
Інформація для благодійників: Ігнатій Джам - 5 років (30.01.2015).
Луцький р-н. Зріст: 116; Розмір взуття: 29.
Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 5168 7573 4206 5175 - Джам Тетяна Юріївна.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Джам Ігнатій невдовзі зустріне 5-тий день народження. Хлопчина є сином Джама Ярослава Миколайовича, старшого солдата, який за контрактом воював на Луганщині. Чоловік повернувся додому у відпустку, але рідних про проблеми зі здоров’ям не став повідомляти, навіть встиг пройти курс лікування у Львові, про що дружина також не знала. Та нещадна хвороба, набута в АТО, забрала його життя вже через 3 місяці після встановлення діагнозу і 6 червня 2018 року Ярослава Миколайовича не стало. Напівсиротами лишилися двоє синочків, а молодій дружині довелося носити статус удови.
Зараз Ігнатій залюбки відвідує дитячий садочок у Луцьку, свою найулюбленішу групу «Барвінок». Двічі на тиждень тут же при садочку займається додатково танцями і вивчає англійську мову. Та й друзів у нашого іменинника безліч, бо хлопчик росте хоч і спокійним, але досить комунікабельним. Тож знайти спільну мову з однолітками для Ігната не проблема. Хоча часом любить лишатися наодинці – лише він та його іграшки.
До слова, найулюбленішою забавкою нашого іменинника є різного плану трансформери. А зі своїм старшим братиком Матвієм вони із задоволенням влаштовують турніри з настільного футболу, ганяють м’яча на подвір’ї, катаються на велосипедах і просто гуляють.
Безумовним авторитетом для Ігнатія є його матуся Тетяна. Хлопчик знає, що його ненька – найкраща, у всьому його підтримує та допомагає. Цього літа Тетяні вдалося за свій кошт відпочити з дітками у Єгипті. Ігнат тяжко переніс переліт, тож враження про відпустку були зіпсовані.
Маєте бажання підтримати дитину – переказуйте кошти Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).
Інформація для благодійників: Ігнатій Джам - 5 років (30.01.2015).
Луцький р-н. Зріст: 116; Розмір взуття: 29.
Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 5168 7573 4206 5175 - Джам Тетяна Юріївна.
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