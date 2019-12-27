У Луцьку нетверезий водій хотів підкупити патрульного

Луцькі патрульні відмовились від хабара.Так, у ніч на 24 січня екіпаж патрульних на вулиці Дубнівській, зупинив водія BMW за створення аварійної ситуації на дорозі,- інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Під час спілкування з порушником у нього помітили ознаки сп’яніння та запропонували пройти перевірку. Чоловік відмовився, а під час слідування в наркодиспансер почав пропонувати неправомірну вигоду за непритягнення його до адмінвідповідальності."Хочу вирішити це питання, будь ласка", – говорив порушник командиру 4 роти Дмитру Ліпчуку, кладучи 100 доларів і додаючи ще кілька сот гривень.Попередження про кримінальну відповідальність не подіяли, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу. Водій також пройшов огляд на стан сп’яніння, який виявився позитивним.На нього оформили відповідний протокол. Але тепер чоловіку загрожує ще й "кримінал" за дачу неправомірної вигоди службовій особі.