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У Луцьку нетверезий водій хотів підкупити патрульного

У Луцьку нетверезий водій хотів підкупити патрульного
Луцькі патрульні відмовились від хабара.

Так, у ніч на 24 січня екіпаж патрульних на вулиці Дубнівській, зупинив водія BMW за створення аварійної ситуації на дорозі,- інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Під час спілкування з порушником у нього помітили ознаки сп’яніння та запропонували пройти перевірку. Чоловік відмовився, а під час слідування в наркодиспансер почав пропонувати неправомірну вигоду за непритягнення його до адмінвідповідальності.

"Хочу вирішити це питання, будь ласка", – говорив порушник командиру 4 роти Дмитру Ліпчуку, кладучи 100 доларів і додаючи ще кілька сот гривень.

Попередження про кримінальну відповідальність не подіяли, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу. Водій також пройшов огляд на стан сп’яніння, який виявився позитивним.

На нього оформили відповідний протокол. Але тепер чоловіку загрожує ще й "кримінал" за дачу неправомірної вигоди службовій особі.

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Теги: хабар, патрульний, водій, Луцьк
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