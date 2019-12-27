У Луцьку нетверезий водій хотів підкупити патрульного
Сьогодні, 10:59
Луцькі патрульні відмовились від хабара.
Так, у ніч на 24 січня екіпаж патрульних на вулиці Дубнівській, зупинив водія BMW за створення аварійної ситуації на дорозі,- інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Під час спілкування з порушником у нього помітили ознаки сп’яніння та запропонували пройти перевірку. Чоловік відмовився, а під час слідування в наркодиспансер почав пропонувати неправомірну вигоду за непритягнення його до адмінвідповідальності.
"Хочу вирішити це питання, будь ласка", – говорив порушник командиру 4 роти Дмитру Ліпчуку, кладучи 100 доларів і додаючи ще кілька сот гривень.
Попередження про кримінальну відповідальність не подіяли, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу. Водій також пройшов огляд на стан сп’яніння, який виявився позитивним.
На нього оформили відповідний протокол. Але тепер чоловіку загрожує ще й "кримінал" за дачу неправомірної вигоди службовій особі.
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Так, у ніч на 24 січня екіпаж патрульних на вулиці Дубнівській, зупинив водія BMW за створення аварійної ситуації на дорозі,- інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Під час спілкування з порушником у нього помітили ознаки сп’яніння та запропонували пройти перевірку. Чоловік відмовився, а під час слідування в наркодиспансер почав пропонувати неправомірну вигоду за непритягнення його до адмінвідповідальності.
"Хочу вирішити це питання, будь ласка", – говорив порушник командиру 4 роти Дмитру Ліпчуку, кладучи 100 доларів і додаючи ще кілька сот гривень.
Попередження про кримінальну відповідальність не подіяли, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу. Водій також пройшов огляд на стан сп’яніння, який виявився позитивним.
На нього оформили відповідний протокол. Але тепер чоловіку загрожує ще й "кримінал" за дачу неправомірної вигоди службовій особі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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